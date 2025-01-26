影片曝光！烏克蘭「豹1A5戰車」升級版 力抗俄無人機攻擊

這輛「豹1A5戰車」加裝了多重防禦系統，使其在現代無人機威脅下，展現出強大的生存能力。（取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一輛經烏克蘭工程師大幅升級的「豹1A5戰車」（Leopard 1A5）戰車，近日在前線成功抵禦俄羅斯第一人稱視角（First Person View, FPV）無人機的多次攻擊，並在受損後脫離險境。根據烏克蘭《Militarnyi》報導，這輛戰車加裝了多重防禦系統，使其在現代無人機威脅下，展現出強大的生存能力。

當時這輛豹1A5戰車位於一處林地，成為俄軍無人機的目標。該戰車正面裝甲遭到三次直接命中，左側和後部又分別受到兩次攻擊。儘管攻勢猛烈，這輛豹1A5仍駛離原處，試圖脫離危險區域。然而，在行駛到一條道路後，該戰車因不明原因短暫停留，期間引擎室頂部又被擊中三次。

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令人驚訝的是，引擎並未因此受損，戰車得以繼續行駛。直到該區域再遭兩次攻擊，才導致戰車癱瘓，並傳出起火的消息。

在整起事件中，烏克蘭乘員始終堅守崗位，操控戰車，展現出保衛車輛的強烈決心。儘管目前乘員的狀況不明，但分析人士指出，由於攻擊主要集中在遠離乘員艙的引擎室，乘員生還的可能性很高。此外，無人機攻擊之間的時間間隔，可能也為乘員提供了安全撤離的機會。

為了反制無人機的威脅，烏克蘭工程師為這輛豹1A5開發了一套全面的附加防護系統，包括加裝動態反應裝甲塊、防護網，以及覆蓋引擎室等脆弱區域的格柵。這些升級顯著提升了戰車的防護力：動態反應裝甲能有效削弱累積彈藥的穿透效果，防護網和格柵則能偏移或吸收原本可能造成嚴重損壞的衝擊。

這輛豹1A5戰車雖然源自1960年代，最初設計時以機動性和火力為優先，而非重裝甲防禦，但經過現代化改裝後，竟能在現代無人機戰場上展現驚人的生存能力。專家表示，如果沒有這些升級，這輛豹1A5很可能在最初的幾次攻擊中就被摧毀，車內乘員恐怕也凶多吉少。

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