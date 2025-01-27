防空、反裝甲一機搞定！Moog 模組化砲塔亮相

安裝於Supacat HMT載具上的Moog RIwP武器平台，配備HVM高速防空飛彈發射器、一門30公厘Bushmaster 鏈砲和一挺7.62公厘機槍，砲塔上可見英國國旗塗裝。（圖取自Moog官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1月21日至23日，在英國法恩堡舉行的國際裝甲車輛（IAV）會議上，美國軍工企業穆格公司（Moog）展示了其「可重構整合式武器平台」（RIwP）的最新配置。該砲塔主要針對英國陸軍「陸基防空」（Land GBAD）計畫中的短程防空（SHORAD）和反小型空中目標（C-SAT）項目，可根據不同作戰需求，快速更換武器和感測器。

據《European Security & Defence》報導，穆格與英國Supacat公司及歐洲KNDS集團合作，將RIwP分別安裝於Supacat 6x6高機動運輸車（HMT）與KNDS的Dingo 3型4x4平板支援車上，展示其與多種載具的高度適配性，強調砲塔可輕易安裝在各種車輛上。RIwP砲塔目前已獲美軍採用，作為機動短程防空（M-SHORAD）系統（現已更名為「史陶特中士」，以紀念一位追授榮譽勳章的同名中士）的主要配置。

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此次展示的RIwP砲塔配備了泰雷茲公司（Thales）的「星紋」高速飛彈（STARStreak High Velocity Missiles）和輕型多用途飛彈（LMMs），以及一門30公厘的「布希麥斯特」鏈砲（Bushmaster cannon）和一挺7.62公厘機槍，展現出強大的火力。

RIwP的核心優勢在於其模組化設計，可作為武器「中樞」，讓軍隊能根據不同威脅或任務需求，在數小時內快速更換武器和感測器，且不同配置間的組件可互通使用。此外，RIwP採用了穆格著名的精密運動控制、穩定和火控系統，確保其射擊精準度。其「開放式物理和數位架構」不僅降低了成本，還能在平台的整個服役期間，持續升級感測器和武器系統。

穆格公司表示，這款砲塔能滿足英軍汰換「風暴者」（Stormer）防空裝甲車的需求，提供更靈活、更強大的防空戰力。該系統不僅能有效反制傳統的空中威脅，也能對付現代戰場上日益增多的小型無人機。

IAV 2025國際裝甲車輛會議現場，一輛Supacat 6x6裝甲封閉式駕駛艙高機動運輸車（HMT）上，安裝了Moog的RIwP武器平台。（圖取自Moog官網）

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