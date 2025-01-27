中科院「電液伺服閥」釋商 推精密製造升級

中山科學研究院研發高精度「電液伺服閥」技術，釋商國內民間企業。（中科院提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院曾以專利及技術作價等方式，投資或合資設立4家衍生公司，其中中科院為突破我國電液伺服閥關鍵零件取得瓶頸，建立伺服器自主供應鏈，於107年投資微奈科技。現今中科院並將其研發高精度「電液伺服閥」技術，釋商於國內民間企業，成功提升國內製造業精密閥件製造技術，推動軍民科技互惠合作，展現國防自主研發成果對國家產業升級的貢獻。

軍聞社報導，中科院多年累積精通軸/徑向精密加工技術、微細零件焊接技術及專用製造測試機台的自主開發。此次研製高精度電液伺服閥，體積僅約5立方公分，軸/孔徑向配合間隙僅有2-3微米，並具備在3000psi（約200個大氣壓）條件下，每秒超過200次快速動態反應能力，展示極高的技術水準與精密加工能力。

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中科院指出，這項技術釋商於國內企業後，不僅可提升廠商精密加工技術，擴展伺服閥應用領域，更使國內企業在全球市場上具更強競爭力，達成軍民科技互惠互利的目標。該院並將伺服閥關鍵技術，包括閥體、閥軸、磁性零件、小孔徑噴嘴等加工技術及微小鋼珠焊接、精密配對等技術，全面導入民間，成功提升國內製造業的精密製造水準。

中科院說明，該院正在持續開發更大流量（60cis）且具備備援設計的航空級伺服閥，並規劃未來升級關鍵零件加工、組裝及測試技術，與國內廠商合作，共同提升相關技術水準，進一步強化臺灣在高端製造領域的產業競爭力。

中科院強調，為應對全球節能減碳趨勢，該院同步投入開發高壓液壓系統配套技術，著眼於微型化、輕量化及高強度液壓閥件設計，助力未來航空及其他產業達成節能減重目標，持續推動技術創新，展現國防科技帶動產業升級的深遠影響。

媒體報導，高精準控制技術產業如航空、太空、國防及機器人等，只要是有動力輸出的液壓伺服系統就有各式電液伺服閥。電液伺服閥因具動態反應快、控制精度高、體積小及電液轉換效率高等多項優點，常被應用於該類產業。

另外，節能減碳降低碳排放已為各國及產業主要目標，以民航客機為例，節能方式之一是提高液壓系統壓力，因提高系統壓力後，將可縮小液壓管路尺寸、降低液壓元件尺寸及減少液壓油用量等，能夠有效地減重，以此達成節能之目標，但因液壓系統壓力提高與之相對應的即是液壓閥件的強度必須要跟著提高，以符合系統耐壓，且須兼顧微型、輕量及高可靠度等設計，此為未來發展之目標。

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