德法設專案公司 加速研發歐洲新一代主戰車

圖為「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）下一代主戰車衍申型構想。（圖片取自KNDS公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，德法兩國主導萊茵金屬與達利思公司，合資成立的KNDS公司，23日在巴黎簽署協議，將再設專案公司，加速推動「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）研發計畫，打造新一代高科技主戰車。

《Defense News》24日報導，萊茵金屬表示，萊茵金屬、達利思、KNDS的德國與法國分公司，將分別出資25%，新公司擔負研發重任，並與德聯邦國防軍裝備、資訊技術與在職支援辦公室（BAAINBw）、法國國防採購局（DGA）密切協調，整合德法兩國的地面裝備技術與性能需求，共同研發新世代地面作戰車輛。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「歐洲主力地面作戰系統」目的在取代服役多年的豹2和勒克萊爾戰車，由於歐洲未來將有數百輛戰車面臨汰換，KNDS去年已在「歐洲防務展」（Eurosatory）上，推出配備無人砲塔的「豹2A-RC 3.0」，以及配備2人低輪廓砲塔版本的「雷克勒進化版」戰車；萊茵金屬也展出配備130公厘主砲的KF51-U戰車，希冀運用現役戰車構型搭配改良技術，揭示新一代戰甲車技術指標。

目前KNDS公司持續生產豹2，也從瑞典、立陶宛、捷克和荷蘭得到許多訂單，法國則自2008年後就未再生產；萊茵金屬部分，於2023年在匈牙利開設新廠，計畫與義大利萊昂納多公司每年生產400輛KF51戰車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法