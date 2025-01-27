3D列印無人機 美軍師級單位就能自製

美國陸軍第101空降師21日宣布啟動自製無人機計畫，運用3D列印技術，讓官兵自行製造低成本商規無人機，藉由熟悉相關技術與技能，提供訓練與作戰需求。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自俄烏戰爭以來，無人機成為前線情監偵高效低成本工具，而現在進一步壓低成本的方式，是軍隊自身利用3D列印技術製造無人機，無須在市面購買或委由廠商製造。美國陸軍第101空降師21日宣布啟動自製無人機計畫，運用3D列印技術，讓官兵自行製造低成本商規無人機，藉由熟悉相關技術與技能，提供訓練與作戰需求。

《星條旗報》23日報導，101空降師與第5特戰大隊合作，在駐地肯塔基州坎貝爾堡製造100套無人機，讓官兵親自列印零件並完成組裝，進而熟悉零附件製作流程與相關技術特性及專業操作技能。

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報導指出，西點軍校現代戰爭研究所去年3月發布報告指出，中俄已投入大量資源研發小型無人機，美軍應急起直追，為基層單位採購大量消耗性無人機，並加速推動實際測評、編寫教範、操作程序與戰術，進而提升班排級單位的作戰能力。

101空降師副指揮官麥金塔許上校表示，這項計畫除了生產與組裝訓練，還透過重塑無人機技術的理解與認知，從戰術層面「全面改造現有作戰方式」。雖然並未說明該批無人機單價成本，但他們將參與春季「致命鷹」（Operation Lethal Eagle）演訓，實地驗證成效，未來可望逐步納入編制，強化地面部隊戰力。

美國陸軍第101空降師21日宣布啟動自製無人機計畫，運用3D列印技術，讓官兵自行製造低成本商規無人機，藉由熟悉相關技術與技能，提供訓練與作戰需求。（圖片取自DVIDS）

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