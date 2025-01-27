印度閱兵秀肌肉！「普拉雷」飛彈登場 射程、精度規格揭祕

印度自主研發的「普拉雷」（Pralay）地對地短程戰術彈道飛彈。（圖取自DRDO官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，印度26日舉行第76屆共和國日閱兵典禮，展示軍事實力與科技發展。這場在新德里舉行的年度盛事，今年特別突顯印度在「自力更生印度」（Atmanirbhar Bharat）倡議下的國防創新與自主發展成就。其中，由印度國防研究開發局（DRDO）研發的「普拉雷」（Pralay，意為「末日浩劫」）地對地短程戰術彈道飛彈，成為閱兵典禮一大亮點。

「普拉雷」飛彈安裝於6軸、12x12的阿斯霍克雷蘭德（Ashok Leyland）卡車底盤上，充分展現印度在國防生產自主性的重大進展。根據DRDO的資料，「普拉雷」飛彈射程為150到500公里，搭載先進的導引系統和多樣化彈頭，專為精確打擊而設計。飛彈全長9.06公尺，直徑740公厘，重5.1公噸。固態火箭推進系統內含2.94公噸的推進劑，可攜帶1公噸重的彈頭飛行350公里；若將酬載減到500公斤，射程可延伸到400公里。

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「普拉雷」飛彈可搭載多種彈頭，包括370公斤的高爆破片彈頭或700公斤的型號，能產生數千枚高速破片，有效殺傷半徑達100公尺。此外，該系統還具備專用的反跑道子母彈頭，可投放10枚高穿透性小炸彈，用於精確摧毀重要基礎設施。導引系統方面，則結合了RINGS-16慣性導航與毫米波雷達，進行末端數位景象比對修正，命中精度可達10公尺以內。

「普拉雷」飛彈的亮相不僅展現印度在國防技術上的進步，更傳遞其應對區域安全挑戰的能力與決心。此系統憑藉其多功能性與高精確度，成為印度戰術武器庫的重要組成部分，能有效因應各種安全威脅，包含打擊堅固的軍事目標以及高價值的基礎設施。

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