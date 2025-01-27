川普裁軍細節露更多 義大利估歐洲撤2萬美軍

圖為2020年駐歐美軍在德國與盟軍進行聯合決心演習。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普的國防部高級官員陸續就任，上週兩名國防部高級官員，將進行制定美國軍事戰略任務。外媒報導，其中一位達默過去發表的報告認為應大量削減駐歐洲美軍、美國陸軍和國防文職人員，以重組軍隊結構增加在太平洋地區的開支來抗衡中國。而近日義大利安莎通訊社透露更多細節，指出川普希望從歐洲撤出2萬美軍，並要求美約盟國支付剩餘駐歐美軍的開支。

《星條旗報》24日報導，川普新的五角大廈團隊明確表示，美國在歐洲軍事力量需要減少，並將資源轉移到太平洋，以應對來自中國日益增長的威脅；駐歐洲美軍約有65000名永久駐軍，並有數千人輪流駐紮。自2022年俄烏戰爭以來，整體兵力一直維持在10萬左右。目前尚不清楚撤軍對象，但輪駐到東歐威攝俄羅斯的裝甲旅可能是川普接下來的目標。

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報導指出，川普23日在世界經濟論壇峰會向各國領袖表示，目前北約將國內生產毛額的2%用於國防的門檻是不夠的。

先前，五角大廈新任兩位國防官員，分別是奧斯汀·達默（Austin Dahmer）和亞歷山大·貝萊斯-格林（Alexander Velez-Green），其中國防部副助理部長達默過去在智庫的研究認為需減少其他支出、轉移資源，以強化台灣、沖繩和菲律賓阻止諸國可能侵略的能力。

他在報告中表示，需要為「拒止戰略」節省最大開支的對象就是陸軍，需要裁掉4個史崔克旅、6個步兵旅和2個航空旅；許多陸軍地面車輛、航空現代化和採購計劃需要除役或停止，空軍的所有A-10C攻擊機也要除役，並削減國防部文職人員職位。

報告建議，要針對陸軍裁減700億美元，同時為海、空軍增加400億美元。他寫到，為了避免陸軍大幅削減，同時仍能實現五角大廈在太平洋地區的目標，國防部需要將年度預算增加約 10%。

同時，他也呼籲要重整美軍結構，減少美國歐洲司令部的任務，他認為嚇阻俄羅斯侵略的「歐洲威懾計劃」每年耗資數十億美元，即使不取消，也要大幅減少計畫細項，這代表陸軍裝甲旅輪駐至歐洲的任務將被取消。

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