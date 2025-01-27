俄羅斯夜襲 烏克蘭空軍：攔截57架無人機

示意圖，圖為烏克蘭首都基輔週六凌晨遭受俄羅斯空襲。（路透）

〔中央社〕烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受到波及。

路透社報導，烏克蘭空軍指出，有39架俄羅斯無人機「定位失聯」（locationally lost）。這意指烏克蘭利用電子作戰系統改變俄羅斯無人機的飛行路線。

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烏克蘭軍方表示，第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、蘇米（Sumy）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）以及基輔（Kyiv）這幾州，受到這波攻擊所影響。

烏克蘭軍方在通訊軟體平台Telegram發文說，「有基礎設施、公寓大樓和民宅受損。初步報告顯示無人傷亡」。

蘇米州、伊凡諾-法蘭科夫斯克州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州的州長證實無人機襲擊了「關鍵基礎設施」，但未提供更多細節。

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