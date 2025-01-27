葉門沙漠突現機場跑道 疑阿聯酋主導制胡賽

雖然近日因以哈達成初步停戰協議，國際預期葉門叛軍胡賽武裝將停止攻擊紅海（Red Sea）船隻。但根據最新衛星照片顯示，在葉門偏遠的離島上，突然出現一座已完工的簡易機場跑道，外媒推測為疑為阿拉伯聯合大公國主導建造，以支持沙烏地阿拉伯針對胡賽武裝的打擊。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕雖然近日因以哈達成初步停戰協議，國際預期葉門叛軍胡賽武裝將停止攻擊紅海（Red Sea）船隻。但根據最新衛星照片顯示，在葉門偏遠的離島上，突然出現一座已完工的簡易機場跑道，外媒推測為疑為阿拉伯聯合大公國主導建造，以支持沙烏地阿拉伯針對胡賽武裝的打擊。

軍聞網站「Defense News」報導，根據最新衛星照片顯示，葉門的偏遠離島阿卜德庫里島，近日突然出現一座已完工的簡易機場跑道，該條跑道可能是阿拉伯聯合大公國主導建造，該國長期被認為積極擴大在葉門地區的軍事影響力，同時支持沙烏地阿拉伯所領導針對胡賽武裝的打擊行動。

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而阿卜德庫里島雖然屬葉門島嶼，但地理位置反而更接近索馬利亞，與索科特拉島一同監視亞丁灣出口，該機場的出現可為該水道的巡邏武裝提供關鍵的起降區，特別是該島也是伊朗走私、出口武器的重要路線。

報導指出，衛星照片顯示，該跑道長約1.5英里（約2.4公里），寬約150英尺（約45公尺），雖然有一段跑道有缺失，但整體已接近完工，其跑道長度雖然可能部會提供給重型轟炸機等大型飛機，但仍能起降私人和其他飛機；而該機場位於離島，也能確保它不會被胡賽武裝奪取。

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