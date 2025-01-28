菲美聯手反制中國！泰風飛彈訓練2月登場

「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統去年11月首次整合美國陸軍自有感測器與發射器，在新墨西哥州白沙飛彈靶場，進行實彈射擊。（圖：美國陸軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，菲律賓軍方28日表示，一個菲律賓陸軍砲兵排將於下個月接受美製「泰風」（Typhon）中程飛彈系統的訓練，為即將到來的聯合軍演做準備。美軍去年在菲律賓北部的年度軍演中部署了「泰風」系統，演習結束後並未撤除，此舉引發中國強烈不滿。

「泰風」陸基飛彈發射系統去年4月時參加美菲聯演，以C-17運輸機快速空運抵達菲律賓。（取自DVIDS）

菲律賓陸軍發言人德馬-阿拉上校（Colonel Louie Dema-ala）在記者會上指出，來自陸軍砲兵團的一個新編排，將於2月中下旬接受為期一週的「泰風」系統「入門與熟悉」訓練，此次訓練將由美國陸軍太平洋司令部（US Army Pacific）第一多域特遣隊（1st Multi-Domain Task Force）的部隊協助進行。

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此次訓練是為了今年菲律賓和美國陸軍的年度「盾牌」（Salaknib）聯合演習做準備。德馬-阿拉 告訴記者，基於保密，訓練地點無法透露，且訓練不涉及「泰風」系統的實彈射擊。

菲律賓軍方發言人帕迪拉上校（Colonel Francel Padilla）表示，將發射器從初始位置移動到該國的不同地點，是一項測試，「目的是瞭解如何將這些後勤系統運送到特定地點、特定要點。」

菲律賓軍方表示，「泰風」系統射程可達370公里（200海浬），涵蓋菲律賓依據《聯合國海洋法公約》所主張的專屬經濟區。上個月，菲律賓陸軍宣布計畫採購「泰風」系統，以強化其海洋利益的防衛能力，中國則警告此舉恐引發區域「軍備競賽」。

中國外交部發言人毛寧 近日再次呼籲菲律賓「停止在錯誤的道路上越走越遠」。她強調：「菲律賓將這種戰略進攻性武器帶到這個地區，本質上是在製造緊張和對立，煽動地緣政治對抗和軍備競賽。」

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