美國版「鐵穹」來了！川普下令發展次世代飛彈防禦網

「鐵穹」系統自2011年以來已被部署並投入使用，主要用於攔截短程火箭和炮彈，保護以色列的城市和基礎設施。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普27日簽署行政命令，要求國防部規劃建置美國版「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，目標是強化本土防禦能力，反制彈道飛彈、極音速飛彈和先進巡弋飛彈的威脅。川普強調，這套系統將「完全在美國境內製造」。

根據行政命令，國防部需於60天內提交「次世代飛彈防禦護盾」計畫，內容涵蓋天基攔截器的發展，以提升對多元威脅的防禦能力。命令指出：「過去40年來，次世代戰略武器的威脅不但未減少，反而更加複雜。」雖未明確指明敵對國家，但近年中國與俄羅斯積極發展極音速武器，美國目前的防禦策略主要針對「流氓國家」的威脅及意外或未授權的飛彈發射。

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《彭博》報導，美國國防部飛彈防禦署（MDA）自2002年以來，已投入超過1940億美元（約新台幣6.27兆元）建構多層次的感測器、攔截器及指揮控制系統。目前美國擁有「薩德」系統（THAAD，終端高空防禦系統）、神盾系統（Aegis systems）與愛國者飛彈等防禦措施，但要建置全美覆蓋的防禦網仍具挑戰性。

從雷根總統的「星戰計畫」（Strategic Defense Initiative, SDI）到2019年取消的波音「殺傷載具」（kill vehicle）合約，過去相關計畫的高難度已顯而易見。川普在去年總統大選期間曾承諾，將打造類似以色列「鐵穹」的系統。但「鐵穹」主要設計用於攔截短程火箭彈，難以對付威脅美國本土的洲際飛彈。

若要覆蓋整個美國領土，新系統需大幅超越「鐵穹」的性能。目前由RTX公司（原雷神公司）與以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）合手打造的「鐵穹」，其「塔米爾」（Tamir）攔截飛彈防護範圍僅為4至70公里，無法滿足美國本土防禦需求。

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