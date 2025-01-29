以色列退役後轉送 美國將提供烏克蘭90枚愛國者飛彈

知情人士透露，美國軍方將90枚愛國者飛彈從以色列的倉庫轉移至波蘭，以便未來轉運至烏克蘭。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭面對俄羅斯空襲，防空飛彈系統及戰機是防護烏克蘭民眾的首要防線。有知情人士透露，美國軍方將90枚愛國者飛彈從以色列的倉庫轉移至波蘭，以便未來轉運至烏克蘭。

根據美國新聞網站《Axios》報導，美國在1990年的波斯灣戰爭中首度提供以色列愛國者防空系統，隨著以色列自行研發多款防空系統，使得愛國者防空系統重要性降低，大多數愛國者飛彈都用於訓練或儲存。消息人士指出，在以軍去年4月宣布退役愛國者之後，烏克蘭官員向美國及以色列提案，將這批愛國者飛彈歸還美國，翻新後再運往烏克蘭。

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知情人士表示，以色列在過去幾個月以來，擔心此舉可能會招致俄羅斯報復、向伊朗提供尖端武器，因此以色列政府一直猶豫不決，直到去年9月下旬，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）才下令批准。納坦雅胡親近人士透露，納坦雅胡並不反對將退役後的愛國者飛彈規「還給美國」，但目前不知道是否已經運到烏克蘭。

知情人士指出，近期美國空軍C-17飛機抵達以色列南部某空軍基地，運送大概90枚愛國者飛彈，接著飛往波蘭東部的熱舒夫（Rzeszów），而熱舒夫正是向烏克蘭運送武器的樞紐。據了解，烏克蘭可透過現有的愛國者系統彈倉發射這90枚飛彈，防空系統雷達和其他設備則是轉移到美國進行翻新作業。

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