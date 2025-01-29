「獅鷲」加持！法國陸軍接收首批MEPAC自走迫砲

MEPAC自走迫砲將大幅提升法國陸軍的機動火力支援能力。（圖：法國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國防部26日宣布，法國軍備總局去年底向法國陸軍交付首批以「獅鷲」 （Griffon） 裝甲車為底盤的MEPAC自走迫砲，這款新型迫砲將大幅提升法國陸軍的機動火力支援能力。

首批MEPAC已交付給第8技術支援團（8th Technical Support Regiment），讓技術人員熟悉新裝備，並為後續車輛維護做好準備。法國陸軍預計在2028年底前接收54輛 MEPAC，其中10輛今年交付。此外，作為法國與比利時「機動能力」（CaMo）合作夥伴關係的一部分，法國也將為比利時生產24輛同型號的MEPAC。

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重24.5噸的MEPAC以「獅鷲」多用途裝甲車為基礎，也是法國「天蠍計畫」（Scorpion program）的一部分。「天蠍計畫」旨在更新和現代化法國陸軍的作戰能力，涵蓋了未來主要的作戰平台，包括升級後的「雷克勒」主力戰車（ Leclerc MBT）、6x6「美洲豹」（Jaguar）裝甲車和6x6「獅鷲」裝甲車。MEPAC的任務是在戰區為「通用任務群」（General Task Force, GTIA）提供火力支援。這輛乘員4人的裝甲車具備優異的防護力和機動性，能適應各種地形。

MEPAC配備一門120公厘2R2M半自動膛線迫擊砲。（圖：法國陸軍）

MEPAC配備一門120公厘2R2M半自動膛線迫擊砲（120mm rifled semi-automatic mortar 2R2M），可發射120公厘統砲彈，射程達8.14公里；發射主動式火箭增程彈（active-reactive mines）時，射程可達12.85公里；發射PERM導引式主動式火箭增程彈（PERM-guided active-reactive mines）時，射程更可達17公里。MEPAC的彈藥基數為32發，存放在車輛後部。半自動裝填系統可讓熟練的乘員在90秒內發射最多12發砲彈。

這款自走迫砲由多家公司聯合生產，包括KNDS 法國（KNDS France）、泰雷茲（Thales）和 阿奎斯（Arquus）。

MEPAC自走迫砲的交付，不僅是「天蠍計畫」的重要進展，也象徵了法國陸軍現代化的重要里程碑，款新式武器將顯著提升法國陸軍的機動火力和戰場反應能力。

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