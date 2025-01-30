錄取率僅5％...海軍陸戰特勤隊亮相射擊 輕巧MPX衝鋒槍火力強大！

「陸戰特勤隊」為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊下轄的一支中隊，主要任務為反劫持、反破壞、反特攻滲透等；而隊員們所使用的MPX衝鋒槍具有射速快、槍身短、重量輕等特性，適合城鎮戰及室內限制空間戰鬥。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海軍「陸戰特勤隊」為兩棲偵搜大隊下轄的一支中隊，主要任務為反劫持、反破壞、反特攻滲透等，由於訓練及考核資格嚴苛，參與受訓並合格加入的人員僅5％、甚至更低。國防部透過官方媒體於年假期間，發布這批神秘部隊執行實彈射擊的畫面，展現守護家園的戰力。

國防部日前邀請媒體採訪陸戰特勤隊「MPX衝鋒槍」動、靜態展示操演，藉由定點射擊、小組變換位置射擊，以及建制武器陳展等課目，展現特勤隊員訓練成果。（軍聞社提供）

國軍官媒《軍聞社》今日發布專題指出，國防部日前邀請媒體採訪陸戰特勤隊「MPX衝鋒槍」動、靜態展示操演，藉由定點射擊、小組變換位置射擊，以及建制武器陳展等課目，展現特勤隊員訓練成果。

請繼續往下閱讀...

MPX因為體積小，所以通常用於室內作戰CQB的任務，同時2-3公斤的重量也更為輕巧，後座力相較於步槍來得小，穩定性也會更佳。（軍聞社提供）

「陸戰特勤隊」為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊下轄的一支中隊，主要任務為反劫持、反破壞、反特攻滲透等，而成為陸戰特勤隊員武術底子是基本，並且還必須歷經9個月、三階段的訓練，通過測驗後才擁有加入資格，錄取率甚至低於5％；這批部隊平時也相當神秘，鮮少向外界亮相。

MPX系列衝鋒槍是德國槍枝製造商SIG Sauer在美國分公司所產的衝鋒槍，其採用9公厘口徑子彈，射速達到每分鐘850發，最大射程370公尺，槍長僅約40至50公分。（軍聞社提供）

而特勤隊官兵射擊所使用的MPX衝鋒槍具有射速快、槍身短、重量輕等特性，適合城鎮戰及室內限制空間戰鬥。身為陸戰特勤隊一員的林中尉表示，MPX因為體積小，所以通常用於室內作戰CQB的任務，在重量方面，MPX衝鋒槍更為輕巧，因此後座力相較於步槍來得小，穩定性也會更佳。

MPX系列衝鋒槍是德國槍枝製造商SIG Sauer在美國分公司所產的衝鋒槍，其採用9公厘口徑子彈，射速達到每分鐘850發，最大射程370公尺，但全槍僅長約40至50公分，重約2至3公斤，可說非常輕巧，因此也廣受多國軍隊及執法部門青睞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法