四履帶雪地戰神！美陸戰隊「塔克雪貓」全地形車移師加州雪訓

美國陸戰隊員操作「塔克-特拉1600型雪貓」（Tucker-Terra Model 1600 Sno-Cats）全地形車進行雪地機動訓練。（取自美國國防部網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（Marine Corps）日前於加州布里奇波特（Bridgeport）的陸戰隊山地作戰訓練中心（MCMWTC），進行1-25山地訓練演習（MTX 1-25）。演習中，「塔克-特拉1600型雪貓」（Tucker-Terra Model 1600 Sno-Cats）全地形車輛格外引人注目。

軍聞網站《Defence Blog》指出，這款車輛為美軍陸戰隊在極端環境下的訓練和緊急行動，提供重要支援。

塔克雪貓系列車輛由奧勒岡州美德福（Medford）的塔克公司（Tucker Sno-Cat Corporation）製造，自20世紀中期以來，一直是履帶式雪地車輛的代表。該車以耐用性著稱，並曾參與極地探險。其獨特之處在於採用四組獨立安裝的履帶，大幅提升在惡劣環境下的機動性與穩定性。美軍陸戰隊所使用的Tucker-Terra 1600型雪貓，專為山地行動設計，能在嚴峻地形中安全運送人員和物資。

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此次1-25山地訓練演習，目的在於提升陸戰隊在高寒、高海拔地區的作戰能力。訓練內容包含野外求生、強化遠征作戰戰術，以及山區地形導航。Tucker雪貓在此扮演關鍵的後勤角色，在極端雪地環境中提供可靠運輸。除了訓練演習，這些車輛也用於野火和雪崩等緊急情況，其穿越積雪和山區地形的能力，使其成為後勤支援和救災行動中不可或缺的裝備。

美軍陸戰隊山地作戰訓練中心位於加州東部托伊亞比國家森林（Toiyabe National Forest）內，海拔約2000多公尺，毗鄰內華達州邊界，是美軍最重要的高海拔作戰訓練基地之一。近年來，隨著全球地緣政治情勢變化，山地與極地作戰能力的提升，已成為美軍戰力發展的重要方向。

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