不僅增強潛艦戰力有譜 中科院「氫燃料」綠能發電潛力再擴大

我國中科院近年已完成「氫燃料電池」研製並在嘗試落實化，期望在2050年達成氫能發電佔比9至12%的目標；同時，有望運用「氫燃料」電池的潛艦後續艦，也能大幅增加在水下航行的時間。圖為儲氫合金熔煉設備。（中科院提供）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕淨零排放、綠能發電已是全球及台灣長期的政策目標，其中被視為最環保、更有效率的「氫燃料」系統，我國中科院也已研製完成並嘗試落實至各領域，期望在2050年達成氫能發電佔比9至12％的目標；同時，有望運用「氫燃料」電池的潛艦後續艦，也能大幅增加在水下航行的時間。

「氫燃料」之所以被重視，是由於氫是地球上最豐富的元素，其產生物即為水，不僅能量充足還近乎零汙染；而中科院在研發該系統上也已有一段時間，在去年10月的創新博覽會中，亦展示他們新研製的「氫燃料電池」及「儲氫合金罐」成果雛形，一旁甚至還設有使用「氫燃料電池」動力的潛艦概念模型。

請繼續往下閱讀...

中科院在去年10月的創新博覽會中，展示了新研製的「氫燃料電池」及「儲氫合金」粉末之成果雛形，一旁甚至還設有使用「氫燃料電池」動力的潛艦概念模型。（資料照，記者陳治程攝）

中科院本週表示，氫具有高能量密度，發電過程的排放物為水，幾近於零污染，並可利用風力或太陽能的餘電進行電解產氫，在尖峰用電時段能回饋電網，達成平衡電網與增強電力系統韌性的循環展望。

目前，氫燃料技術仍有待更成熟之處，在於氫的大量儲存與安全性問題。中科院的研究指出，目前常見的三種儲氫方式有「高壓氫氣瓶」、「液態氫」及「儲氫合金」，其中「儲氫合金」的粉末，在常溫低壓的狀態下有較高的安全性，能直接電解產氫，不需建置運轉風險較高的壓縮機或液化設備，同時節省能耗且便於回收再利用。

目前常見的三種儲氫方式有「高壓氫氣瓶」、「液態氫」及「儲氫合金」；其中裝有「儲氫合金」的粉末儲氫罐（圖左）的在常溫低壓的狀態下有較高的安全性，能直接電解產氫，不需建置運轉風險較高的壓縮機或液化設備。（中科院提供）

而「氫燃料電池」在我國軍事上的運用，不只局限於概念模型，而是已初步嶄露頭角。中科院日前透過影片透露，他們已在「慧龍」小型無人潛艇上，裝載氫燃料電池實施航行測試，這種動力方式是世界各國在建造非核潛艇的未來趨勢。這種推進方式不須像傳統柴油發電機要上浮「換氣」，因此成為「絕氣動力」（AIP）的一環。

根據國際能源署的估算，若要在2050年實現零碳排，氫能在發電、載具、工業及建築等部門的應用，需占全球能源供給的13%。現階段我國氫能在發電中的佔比仍偏低，期望在2050年達成氫能發電佔比9至12%的目標，顯示未來綠能產業有相當大的發展契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法