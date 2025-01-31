擊斃北韓士兵！ 烏特戰部隊證實「搜出三星手機」

烏克蘭特種作戰部隊28日稱，在庫斯克地區擊斃了2名北韓士兵，並發現其隨身攜帶三星手機。（圖擷自臉書）

李欣潔／核稿編輯

北韓士兵隨身攜帶的金正恩書信。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭特種作戰部隊（SSO）當地時間28日在臉書發文稱，在俄羅斯西部庫斯克（Kursk）地區破壞俄軍陣地時擊斃了2名北韓士兵，並發現其隨身攜帶三星電子（Samsung Electronics）手機，引發關注。

北韓士兵攜帶的個人防護裝備、AK-12突擊步槍、DL-5測距儀、通訊設備等物品。（圖擷自臉書）

據《韓聯社》報導，烏克蘭特種作戰部隊公開的圖片中，陣亡北韓士兵的遺物包括印有「放下武器」等韓文字句的紙條和手機。手機型號應為三星電子2G款式。

請繼續往下閱讀...

此外，北韓士兵身上還攜帶個人防護裝備、配備俄軍公發1P87瞄準鏡的AK-12突擊步槍、DL-5測距儀、1PN139-1熱成像瞄準器、通訊設備及北韓領導人金正恩「致派俄官兵」書信等物品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法