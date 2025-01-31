兩事故機合體重生...美F-35首次公開完成「拼裝機」修復創舉！

美國空軍日前完成一項大膽且具創新的修復行動！他們將一架機尾嚴重受損的F-35戰機，與另一架前機身座艙受損的F-35，「拼裝」成一架新修復的戰鬥機。（圖片擷取自DVIDS、@SavunmaSanayiST的X帳號/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍日前完成一項大膽且具創新的修復行動！他們將一架引擎嚴重故障、駕駛艙完好的F-35戰機，與另一架前機身座艙受損、後部機體完好的F-35，「拼裝」成一架新修復的戰鬥機，並將他暱稱為「Franken-Lightning」，這項組合創舉打破了傳統單機修復的思維。

軍聞網站《The Aviationist》報導，美國空軍一架新修復的F-35A戰機24日被目擊到出現在沃斯堡的海軍聯合預備航空站（Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth），該機當天滑行至基地內洛克希德馬丁公司的機坪，並未飛行。

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一架新修復的F-35A戰機24日被目擊到出現在沃斯堡的海軍聯合預備航空站，這架編號5269的F-35A戰機於機身前半部，仍帶有非常罕見的綠色底漆，因此特別引人注目。（圖片擷取自@SavunmaSanayiST的X帳號）

這架編號5269的F-35A戰機，於機身前半部仍帶有非常罕見的綠色底漆，因此特別引人注目。《The Aviationist》進一步指出，這架戰機是由兩架受損的F-35「拼裝」在一起的，因此仍暫時保有綠色底漆，並且獲得了非正式的綽號「Franken-Lightning」, 「Franken-Panther」或「Franken-bird」。

Franken一詞可能源自知名小說《科學怪人》（Frankenstein），以凸顯其拼裝的科學創舉；而Franken本身亦為德國地名。

美軍曾在2023年表示，一套新的Mobil維護系統，正為猶他州希爾空軍基地（Hill AFB）一架受損修復後的F-35機身，安裝另一個「捐贈」自的不同飛機的機頭座艙，以進行整體重建。（圖片擷取自DVIDS）

報導引述美國空軍表示，2020年6月，一架工廠序號AF-211的F-35在降落希爾空軍基地（Hill AFB）時，摔斷了機鼻前起落架並造成機身前半受損；大約在同一時間，另一架工廠序號AF-27的F-35，在埃格林空軍基地（Eglin AFB）遭遇了災難性的發動機火災，但駕駛艙和前機身卻完好無損。

因此，美軍修復團隊於同年提出了將AF-27未受損的機頭與AF-211的後機身結合起來，打造一架功能齊全的F-35戰機想法。這項特殊的重建行動，是F-35聯合計劃辦公室（JPO）及其他合作夥伴的大膽實驗性產物。

洛克希德馬丁公司的首席機械工程師泰勒（Scott Taylor）表示，從理論上來說，飛機的所有部件都可以拆卸和重新組合，但之前從未有人這樣做過，而這就是歷史創舉！

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