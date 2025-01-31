AI On board！美海軍投入ERM v4人工智慧 為驅逐艦提供後勤意見

美國海軍在伯克級驅逐艦「費茲傑羅號」（DDG-62）上，首次安裝了稱為ERM v4的AI人工智慧監控系統，透過艦上的無數偵測器，自主判讀很可能即將故障的部件，並提供警示和後勤建議。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕AI人工智慧在軍事領域上的用途，可說是未來國防科技的研究趨勢，現階段真正投入AI的軍事裝備仍多處於試驗階段；例如美國海軍日前就在一艘伯克級驅逐艦上，首次安裝了稱為ERM v4的人工智慧監控系統，透過艦上的無數偵測器，AI自主判讀很可能即將故障的部件，並提供警示和後勤建議。

CBM+計畫是美國國防部一項後勤維護專案升級的一部份，該專案希望利用機器學習，來幫助後勤體系更有效的備戰。（圖片來源：美國海軍）

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國海軍伯克級驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald, DDG-62）成為第一艘部署記錄式人工智慧（program-of-record AI）的軍艦，該系統的創建者表示，這將幫助艦隊減少誤判、以更精準的方式，預測和解決維護需求。

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該人工智慧系統被稱為「企業遠端監控」第4版（ERM v4），由海軍退役軍官史戴普（Zac Staples）開設的Fathom5公司所開發。ERM v4會每秒評估來自艦體、機械和電氣（HME）系統中，總計約1萬個偵測器的讀數，並利用AI演算法提出維護建議，這些建議也會直接同步輸入到船艦的修護計畫系統中。

ERM v4也會提前向船員們發出零件性能下降的警報，以便提前訂購替換件並直接在碼頭取件；如果沒有ERM v4示警，船員們也可能會完全不知道即將發生的故障，直到零件停止運作才開始進行修復或更換。

該人工智慧構想來源，是美國國防部一項後勤維護專案升級的一部份，該專案希望利用機器學習，來幫助船員及岸上後勤部門等，能夠將快故障的零件備品準備好，以快速應對隨時會發生的戰鬥。過往海軍要等到預定的維護時間，才會對船艦進行分析和維修，而新的「預防性維護」概念，也象徵美國海軍對此類工作的想法轉變。

史戴普指出，雖然海上部隊正以多種方式試驗人工智慧，但ERM v4是第一個以此種方式，部署在海軍艦艇上的記錄程式平台。美國海軍也表示，該系統將取代自1990年代以來，即一路使用至今的傳統「綜合狀況評估系統」（ICAS）。

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