台海防禦升級！美軍「複製者」計畫 8月前完成部署

美國國防部希望透過「複製者」（Replicator）計畫，大規模生產橫跨各領域的無人作戰系統，以在中國入侵台灣時，反制其數量優勢。（圖擷取自美國國防高等研究計劃署DARPA專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍「複製者」（Replicator）計畫正加速推進，預計在今年8月前進入作戰準備，並在台海部署大量無人機與自主作戰系統，以強化美軍在區域內的「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力，遏制中國對台灣的軍事行動。

根據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國海軍上校坎貝爾（Alex Campbell）在加州舉行的美國海軍學會會議上透露，該計畫正以「接近商業軟體開發的速度」整合各類水面與空中無人系統，並將交付給美國印太司令部（US Indo-Pacific Command）。計畫預算達10億美元（約新台幣329億元），其核心目標是在中國發動對台軍事行動時，以無人機群戰術癱瘓解放軍攻勢。

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美國海軍綜合作戰主任斯威尼（Christopher Sweeney）表示，「複製者」計畫促使美軍重新思考自主作戰系統的運用模式，並強調學習與快速調整以因應未來戰場需求。國防承包商Anduril的戰略主管布羅斯（Chris Brose）指出，該計畫與傳統軍購模式不同，將採取更具彈性的開發方式，以確保技術能迅速投入台海實戰應用。

美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）司令柯勒（Stephen Koehler）則強調，美軍應部署更多「低成本且高殺傷力」的無人系統，讓部隊能夠在台海進行實戰測試與演練。據報導，「複製者」計畫預計部署數千艘無人潛艦、水面艦艇及無人機，形成大規模無人作戰網絡，提升美軍在台海的威懾力與作戰效能。

「複製者」計畫的概念與美國印太司令部前司令阿奎利諾（John Aquilino）提出的「地獄景象」（hellscape）構想相呼應。阿奎利諾曾向美國國會表示，若中國試圖武力犯台，美軍將運用大量無人機、無人船艦與潛艇，將台海變成「無人地獄」，阻止解放軍進攻，確保區域安全。

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