情報分析：中國疑興建「北京軍城」地下堡壘 規模達五角大廈10倍！

英國《金融時報》（Financial Times）今日報導，他們獲得了相關衛星情報及多位美國官員的消息，指出中國疑似在北京西部興建超大型地下指揮中心，其規模可能超越美國五角大廈10倍。（美聯社資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕英國《金融時報》（Financial Times）今（31）日報導，他們獲得了相關衛星情報及多位美國官員的消息，指出中國疑似在北京西部興建超大型地下指揮中心，其規模有可能將會是全球最大、甚至達美國五角大廈的10倍，情報分析師則將這項工程稱為「北京軍城」（Beijing Military City）。

據報導，衛星拍攝到在距北京西南30公里處1塊約6平方公里的建地上，有幾個被挖深的洞口，軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人當地下指揮所使用。該基地的主要建設工程於去（2024）年中期開始，數名美國前任及現任官員透露，情報界正密切追蹤這塊建地。

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相較於中國現今已使用數十年的西山地下指揮部，位於青龍湖畔新建地看似擁有雷同的設施。報導也另引述一名中國研究人員指出，從衛星圖來看，新建地具備敏感軍事設施該有的所有特徵，包括高強度的鋼筋混凝土、深掘地道，且規模推估超過美國五角大廈近10倍。

China’s military is building a massive complex in western Beijing that US intelligence believes will serve as a wartime command center at least 10 times the size of the Pentagon.



Satellite images show a roughly 1,500-acre construction site 30km south-west of Beijing with deep… pic.twitter.com/DTOmKCXxvr — Byron Wan （@Byron_Wan） January 31, 2025

這塊地看似相當可疑的另一個原因是，中國房地產營建近年因房市危機而陷入停滯，多數大型房地產項目發展乏力，而這片土地卻在本月初時異常繁忙施工。同時，報導提到一名工區警衛稱，大眾不得進入鄰近的熱門健行遊憩區，而一名在地店家老闆則將建地形容為「軍事區域」；雖然現場並沒有明顯的軍事行為存在，但有標誌警告不要駕駛無人機或拍照。

美國國家地理空間情報局前圖像分析師巴比亞茲（Renny Babiarz）分析了該地區的圖像表示，在5平方公里的區域內，至少有100台起重機在開發地下基礎設施；這些設施可能透過地下通道連來接起來，但需要更多的數據和資訊來更全面地評估。

據《中央社》報導分析，2名與台灣國防部關係密切的人士表示，共軍看來是在打造新的指揮中心；不過，部分專家質疑，衛星圖顯示的區域或許不適合建造地下掩體。戰略暨兵棋研究協會研究員徐彥齊認為，建地面積比一般的軍營和軍校要大得多，因此「只能假設這是行政機構或大型訓練基地用地」。

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