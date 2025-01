情報分析：中國疑興建「北京軍城」地下堡壘 規模達五角大廈10倍！

英國《金融時報》(Financial Times)今日報導,他們獲得了相關衛星情報及多位美國官員的消息,指出中國疑似在北京西部興建超大型地下指揮中心,其規模可能超越美國五角大廈10倍。(美聯社資料照)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕英國《金融時報》(Financial Times)今(31)日報導,他們獲得了相關衛星情報及多位美國官員的消息,指出中國疑似在北京西部興建超大型地下指揮中心,其規模有可能將會是全球最大、甚至達美國五角大廈的10倍,情報分析師則將這項工程稱為「北京軍城」(Beijing Military City)。

據報導,衛星拍攝到在距北京西南30公里處1塊約6平方公里的建地上,有幾個被挖深的洞口,軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體,包括在核戰期間供軍事領導人當地下指揮所使用。該基地的主要建設工程於去(2024)年中期開始,數名美國前任及現任官員透露,情報界正密切追蹤這塊建地。

相較於中國現今已使用數十年的西山地下指揮部,位於青龍湖畔新建地看似擁有雷同的設施。報導也另引述一名中國研究人員指出,從衛星圖來看,新建地具備敏感軍事設施該有的所有特徵,包括高強度的鋼筋混凝土、深掘地道,且規模推估超過美國五角大廈近10倍。

