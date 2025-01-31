保加利亞首架F-16 BLK70新機明日出廠 下個順位就是台灣

保加利亞國防部表示，其採購的首架F-16C Block 70戰機，將於台灣時間明（1）日正式交付，而該國也將於今年4月迎接首批2架新機返國成軍，年底則可接收達8架，初步形成戰力。圖為該國首架F-16單座新機飛測情形。（美國駐保加利亞大使館官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕保加利亞國防部今（31）日宣布，其向美國採購、去年底亮相並展開測試的F-16C/D Block 70戰機，首架新機將於台灣時間明日（2/1）正式出廠；據規劃，保加利亞今（2025）年春季將迎首批2架新機返國服役、年底則可接收達8架，具備初始戰力。至於我國採購的同型機，國防部長顧立雄日前透露，首架新機現正接受飛測，可望於3月出廠交軍。

保加利亞國防部長阿塔納斯（Atanas Zapryanov）日前率領該國軍事代表團，前往洛馬在美國南卡州的格林威爾工廠參觀。圖為他視察該國在美受訓人員之情形。（保加利亞國防部官方Facebook）

保加利亞國防部長阿塔納斯（Atanas Zapryanov）日前率領該國軍事代表團，遠赴美國參觀洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）在南卡州的格林威爾工廠（Greenville, SC），了解該國F-16C/D Block 70新機生產情形。保國國防部表示，洛馬將於台灣時間明日舉辦新機出廠典禮，並在今年4月將單、雙座機各一架交付保國，到了今年底，保加利亞接收達6架單座機、2架雙座機，初步形成戰力。

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圖為去（2024）年10月首飛的保加利亞首架F-16C Block 70戰機。（保加利亞國防部官方Facebook）

保加利亞一共向洛馬採購16架F-16C/D Block 70型機，其中，首批8架於2019年正式簽約、次批8架則是在2022年追加採購，為繼斯洛伐克後第二個採購該機種的歐洲國家。該國首架F-16C單座新機去（2024）年10月首飛後，現已完成飛行測試，準備交機。

2023年於美國愛德華空軍基地進行測試的巴林F-16D Block 70戰機。（美軍DVIDS網站）

過去一年間，洛馬先後將「毒蛇」新機交付給巴林、斯洛伐克並返國成軍，而今保加利亞也將接收首架同型機，若依先前正式簽約的採購順序研判，接下來將輪由我國接收等待已久的首架F-16新機出廠。

我國向美採購F-16新機出廠期程一再延宕，從2023年、去年第三季又改到去年底，但國防部長顧立雄本月中透露，首架F-16新機現正在美測試，可望於3月出廠；日後會持續以每月電話會議、專案管理審查甚至駐廠掌握進度。全案66架新機目前仍維持在2026年前完成交付並結案，而在新機返台成軍前，未來部署的志航基地仍會暫由空軍四、五聯隊各4架F-16V Block 20戰機代執防務。

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