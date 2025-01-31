美XB-1民航測試機首破音障！ 更在X-1「超音速」空域向歷史致敬

美國新創航太公司Boom近日宣布，其生產的XB-1超音速客機驗證機，已在美西時間28日上午，創下境內首次的民航超音速紀錄，不只是歐洲協和號客機退役後首次，更致敬78年前歷史首次的超音速紀錄，成果斐然。（美國Boom公司官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國新創航太公司Boom日前宣布，其製造的「XB-1」民航驗證機，在歷經11次亞音速測試後，終於在第12次飛行中成功突破音障，達到1.1馬赫。這不只是美國在「協和號」（Concorde）客機退役二十餘年後首次的民航「破馬赫」飛行；這項創舉更在美國空軍78年前留下世界首次「超音速」紀錄的空域中完成，有向歷史致敬的意味，深具時代意義。

XB-1驗證機去（2024）年3月首飛，歷經11次亞音速飛行，本月第12次測試中終於突破音障，達到1.122馬赫的超音速紀錄。（美國Boom公司官網）

美國Boom公司表示，作為旗下「Overture」超音速民航客機計畫驗證機的XB-1，經過11次、最高紀錄0.95馬赫的亞音速飛行後，在美西時間28日早上的第12次飛行中，成功在35290呎（約10756公尺）的高空中，達成1.122馬赫（空速652節，約1207公里／時）的紀錄；這不只是繼「協和號」（Concorde）客機於2003年退役後，再有民航機飛上1馬赫，更是美國本土首次的民航超音速時刻。

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美國空軍於2022年超音速飛行75周年紀念儀式上授名的「貝爾X-1超音速走廊」，用以紀念1947年首破音障的葉格上校。（美國空軍裝備司令部官網）

值得一提的是，XB-1型機本次在加州莫哈維（Mojave, CA）挑戰超音速的空域，其中包含了一條名為「貝爾X-1超音速走廊」（Bell X-1 Supersonic Corridor）的區域，這是美國空軍2022年為紀念超音速飛行75周年所命名，用以彰顯1947年駕駛X-1試驗機首破音障的前空軍飛行員葉格上校（Chuck Yeager）。對此，本次執飛XB-1超音速測試的試飛官崔斯坦（Tristan Brandenburg）也與有榮焉。

Boom公司研發中的「Overture」超音速客機概念渲染圖。（美國Boom公司官網）

XB-1超音速飛行的成功，對其研發中的「Overture」超音速客機有相當的鼓舞。Boom公司表示，「Overture」預估載客量雖僅64至80人，但最大飛行速度可達1.7馬赫、是現役亞音速客機的兩倍；由於測試順利，該客機目前已獲美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）以及日本航空（Japan Airlines）三家公司合計130架的預購訂單，樂觀看好民航重返超音速時代的前景。

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