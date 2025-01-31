軍援奏效！烏克蘭活用APKWS系統 擊落俄Kh-59飛彈

PKWS 系統將非導引的「九頭蛇 70」（Hydra 70）70公厘火箭結合雷射導引模組，使其成為精準的反制空中威脅武器。（圖擷取自BAE Systems官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭海軍近日發布影片，展示其使用「先進精準殺傷武器系統」（Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS）發射火箭彈，成功攔截俄羅斯Kh-59空對地飛彈的過程。這枚由俄軍Su-57戰機發射的飛彈，原企圖攻擊南方海港（Pivdennyi）的民用設施，而此次攔截行動為APKWS首次公開用於反制此類目標。

烏克蘭目前將APKWS系統搭配 L3Harris 技術公司（L3Harris Technologies）生產的「吸血鬼」（Vampire）發射器使用。（圖擷取自L3harris公司官網）

報導指出，這次成功的攔截，彰顯了烏克蘭軍隊的靈活應變能力。APKWS系統將非導引的「九頭蛇 70」（Hydra 70）70公厘火箭結合雷射導引模組，使其成為精準的反制空中威脅武器。德國於2023年宣布提供烏克蘭APKWS系統，該系統的實戰應用也不斷擴大。2024年2月，烏克蘭海軍也曾使用類似系統攔截俄羅斯的「見證者」（Shahed）無人機，證明APKWS在對抗無人機和飛彈的多功能性。

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烏克蘭目前將APKWS系統搭配L3Harris技術公司（L3Harris Technologies）生產的「吸血鬼」（Vampire）發射器使用，烏克蘭已訂購14套，且已全數運抵。儘管APKWS系統的成效顯著，但軍事分析師巴德瓦爾（Colby Badhwar）指出，鑑於全球「九頭蛇 70」火箭的大量庫存，以及APKWS升級套件的高產能，美國應採購更多此類系統以支援烏克蘭。

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