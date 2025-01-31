美國海軍今年接收MQ-25無人機 計畫2026部署航艦協同作戰

美國海軍航空兵司令奇弗（Daniel Cheeve）中將日前表示，海軍將在2025年讓MQ-25「魟魚」無人加油機（如圖）接裝升空飛行，並在2026年開始整合至航空母艦上。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中小型無人機在戰場上的影響力，已證明了無人戰鬥載具在未來戰場的趨勢。美國即將列裝MQ-25「魟魚」無人加油機，是少數已在航空母艦上實測過的艦載無人機，美國海軍將領們表示，美軍預計在今（2025）年接收MQ-25並進行試飛，目標在明（2026）年將其整合到航空母艦上。

布希號航空母艦上的「無人機空戰中心」是一個控制室、一個整合的無人機艦載航空任務控制系統（UMCS）和一個MD-5E地面控制站（GCS）所組成，現階段以專門用來遠端操控MQ-25無人機。（圖片擷取自美國海軍航空新聞）

軍聞網站《The Aviationist》29日指出，美國海軍航空兵司令奇弗（Daniel Cheeve）中將，在聖地牙哥舉行的WEST 2025會議上表示，海軍將在2025年讓MQ-25升空飛行，並在2026年開始整合至航空母艦上；這是海軍在航空母艦上，進行載人機與無人機協同作業的開端，也是開闢第六代協同戰機的未來。

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奇弗坦言，雖然在航空母艦高度動態的環境中，整合無人機系統存在一些挑戰，但海軍一直在努力減輕這些挑戰，以便能夠更順暢、安全地操作它。（圖片擷取自DVIDS）

奇弗坦言，雖然在航空母艦高度動態的環境中，整合無人機系統存在一些挑戰，但海軍一直在努力減輕這些挑戰，以便能夠更順暢、安全地操作它。他對海軍將無人裝備整合到航艦艦載機隊中的能力，充滿信心。

波音防務已於去（2024）年初向美國海軍交付第一架MQ-25進行測試；8月時，又在布希號航空母艦（USS CVN-77）上試驗安裝了第一套「無人機空戰中心」（UAWC），現階段以專門用來遠端操控MQ-25無人機。11月時，美國海軍中央司令部司令威科夫（George Wikoff）中將也表明，海軍預計在2025年接收MQ-25。

報導還另引述《Flight Global》的消息，根據美國海軍的計劃，MQ-25將在2026年下半年達到「初始作戰能力」（IOC），而其中一個條件是交付13架飛機。美軍部門共計劃採購70餘架的MQ-25，並部署在「尼米茲級」和「福特級」航空母艦上。

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