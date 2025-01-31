「黑鷹」換心更強勁 發動機升級版UH-60M直升機完成地面首測

日前換裝奇異新型T901渦軸發動機，並完成首次地面試俥的UH-60M「黑鷹」直升機。（奇異航太官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防承包商洛克希德．馬丁日前宣布，其換裝奇異新型T901渦軸發動機的UH-60M直升機，現已完成升級後的首次地面試俥。在美國陸軍的「未來攻擊偵察直升機」（FARA）正式取消後，黑鷹直升機便成這顆新引擎的主要歸宿。這次的發動機升級，也是「黑鷹」系列自1970年代問世以來的首次。

引擎升級後的黑鷹直升機於地面開俥測試情形。（洛克希德．馬丁官網）

提供本次升級的奇異航太（GE Aerospace）新聞稿指出，本次的地面試俥順利驗證黑鷹直升機在換裝新款發動機後的各項關鍵系統，舉凡燃油、電器、液壓、發動機與飛控系統，以及發動機艙（engine bay flow）的正常運作；奇異航太國防系統部門經理艾米（Amy Gowder）強調，這是黑鷹問世以來首度接受發動機的主型號升級，當戰場威脅日益嚴峻，T901發動機能讓其動力更加強大，將有助於美國陸軍提升戰力。

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奇異航太的T901渦輪軸引擎。（美國陸軍官網）

T901為奇異航太所推出的新一代渦輪軸引擎，是基於現有的T700型加以改良而成，根據製造商公開資料，前者可提供最大3000匹軸馬力（shp）、較後者多出1/3，動力表現方面也比舊型號高出50%，燃油效率則高出25%；美國陸軍最終於2023年宣布採用T901引擎，作為「未來攻擊偵察直升機」裝備與黑鷹、阿帕契直升機的「整合改良引擎計畫」（ITEP）升級方案。

塞考斯基「突擊者-X」（Raider-X）攻擊偵察直升機。（洛克希德．馬丁官網）

然而，美國陸軍考量無人機系統發展與直升機的戰場生存性，最終在去（2024）年2月宣布終止FARA計畫，這也讓當時正在競逐該案的貝爾V-280「勇者式」（Valor）、塞考斯基「突擊者-X」（Raider-X）兩款原型機與其無緣，ITEP自此成該發動機唯一獲用的計畫。

貝爾V-280「勇者式」傾轉旋翼機。（美國陸軍官網）

洛馬表示，在本次地面試俥完成後，預計在今（2025）年內進行首飛，實地驗證其馬力更大、效率更強的新渦軸引擎性能。

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