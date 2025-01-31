搭檔地面裝甲旅強化反無人機 荷蘭擬採購22輛機動防空車

荷蘭國防部近日宣布將採購的機動防空車，是以德國「天空突擊兵30」搭配履帶式底盤打造而成的新型儎台。（荷蘭國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕有鑑於無人機在俄烏戰場傳統裝甲儎台形成威脅，荷蘭國防部在決議重建自有戰車營之際，近日宣布採購22套機動防空車，用以協助現有及未來的裝甲部隊免於無人機突襲，保護軍隊高價值資產也保障人員安全。

荷蘭國防部表示，這22套機動防空車主要是用於搭配陸軍的中、重型裝甲旅，協助建構防禦空中無人機的重層火網；國務秘書圖因曼（Gijs Tuinman）透露，在確定採購這22套系統後，首批儎台預計2028年起開始交付荷蘭陸軍。

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荷蘭本次採購以市面上現有的產品為優先考量，因此決定籌獲由德國萊茵金屬（Rheinmetall）所生產的「天空突擊兵30」（Skyranger 30），並以德國弗倫斯堡公司的履帶式「戰鬥支援裝甲車」（ACSV）為底盤；此組合擁有一門30公厘鏈砲、每分鐘射速達1200發以上，結合AESA雷達，能有效防範低空無人機、飛機和直升機，亦可視需求整合短程防空飛彈提升系統射程。

值得一提的是，荷蘭籌獲機動防空車的軍事採購，將為該國陸軍的地面防空司令部（DGLC）帶來約125員的人力需求，未來將配屬該國東南的防空基地，強化邊防能量。

去（2024）年10月，荷蘭國防部宣布將編列至多近700億台幣預算，採購46輛德製「豹2A8」（Leopard 2A8）主力戰車，預計最快2028年起陸續接裝，荷蘭屆時將重新擁有一支500人規模的戰車營，大幅提升地面部隊的直射打擊火力。

圖因曼強調，荷蘭在籌獲這類新武器系統後，對於反無人機和其他空中威脅的能力將有效提升，此舉也將進一步滿足北約組織對盟國要求的國防支出門檻。

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