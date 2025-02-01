結合光點模擬捕捉技術 中科院改善軍用外骨骼動作

中科院結合光點模擬捕捉技術，研製「野戰型」與「荷重型」兩款外骨骼。（圖片取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為推動國防及產業發展，實現軍民通用技術的最大應用，中科院開發軍用外骨骼系統技術，針對步兵與砲兵需求，結合光點模擬捕捉技術，成功研製「野戰型」與「荷重型」兩款外骨骼，具備輕量化、反應快、扭力大、荷重能力強等特性，可運用於官兵執行軍事活動，有效減輕官兵體力負荷，提升國軍戰鬥能力。

中科院表示，外骨骼須貼合人體動作，因此開發過程中導入光點捕捉技術，分析人體與外骨骼的運動關聯，確保穿戴時的舒適性與穩定性。透過人因工程設計，使外骨骼輔助步態運動，提高戰場機動性，同時降低疲勞、減少體力負荷。此外，為確保軍用需求，外骨骼系統涵蓋結構、控制、電源與人機整合三大技術領域，透過精密的機構設計提供高負載與靈活性，並開發核心演算法，搭配多馬達同步控制，使動作更為流暢自然。在電源技術上，採用高能量密度固態電芯，搭配熱插拔電池模組，不僅提升續航力，也提高供電安全性。

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中科院強調，軍用外骨骼系統須適應各種戰場環境，因此已針對多種地形進行嚴格測試，包括礫石地、上下坡、障礙物閃避與跨越動作等，確保士兵在不同作戰場景中的靈活性與穩定性。自113年起，軍用外骨骼將進一步擴展至全身型系統，新增肩、肘關節動力輔助功能，以支援飛彈掛載、直升機蒙皮維修、裝甲車底盤檢修等需長時間抬舉作業的軍事任務，進一步強化士兵作業能力與執行效率。

根據去年3月、國防部送至立院的前年預算解凍報告顯示，軍備局2024年至2027年投入1.37億元預算，辦理「野戰全身型動力外骨骼系統開發」案，該案去年投入3500萬元，執行「上肢機構開發與關鍵模組研製」，今年則編列3400萬元執行「非動力上肢外骨骼系統」，屆時將完成非動力上肢外骨骼研製，以及非動力上肢與動力下肢製作與組裝、熱插拔提高續航力連續運作大於6小時， 2027年則將執行3400萬元執行「野戰全身型動力外骨骼系統（肩＋肘關節）及動力輔助外骨骼系統」，完成機構精進修調、組裝及機電整合測試。

中科院運用光點捕捉技術，優化外骨骼動作能力。

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