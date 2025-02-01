中科院打造船舶鋰電池系統達MWh級別 具抗衝擊及防延燒特性

船舶用鋰電池系統的單一電池串組展示。（圖片取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為提升臺灣國防科技自主化，奠定安全與科技進步的堅實基礎，並將技術拓展至民生相關的綠能與電動載具領域。對此，中科院打造船舶鋰電池系統，結合軍事科技的高標準與民用需求的靈活性，為水上與水下無人載具的電動化提供強大支持。

中科院表示，船用電池系統因續航力與推進考量，容量達MWh等級，與車用KWh之電池規模差異極大，電池管理是一大挑戰；另相較於陸上救援資源豐富，船用更注重電池空間的抗衝擊及防延燒安全，並著重防水與耐腐蝕等設計考量。

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中科院強調，船舶鋰電池系統的電池組適應性極佳，採用像樂高積木的模組化設計，填補船舶內畸零空間，可為各式水上、水下載具客製化設計電池系統。電池串組採熱插拔設計，電池隨插即用無外露配線，可大幅降低組裝或維護時的感電風險，也方便龐大電池系統的後勤維護保養，實現快速組裝與高效維護，串組可依不同載具量體的容量需求自由擴充，支援1MWh以上的所需電力。

中科院指出，船舶鋰電池系統通過軍規等級船舶振動、衝擊測試，模擬電池系統持續承受海上波浪外力與推進馬達共振過程中仍可穩定供電，在材料設計選用也著重防水與耐腐蝕等設計考量，以提升水用電動載具系統的供電可靠度。另外，中科院開發的船舶鋰電池模組內部，也導入防延燒設計，降低並壓制異常發生時單一電芯的千度以上高溫至數百度等級，可避免侷限空間中電池熱失控造成整艘載具連環的電池危害。

船舶用鋰電池管理電路配置。（圖片取自軍聞社）

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