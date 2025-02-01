川普首度軍售 同意售日150枚SM-6防空飛彈

美國國務院31日批准了川普任內首度軍售，同意向日本出售價值9億美元的150枚標準六型防空飛彈。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普1月20日就任，31日批准了川普任內首度軍售，同意向日本出售價值9億美元（約新台幣296.5億）的150枚標準六型防空飛彈。日本方面，除本次軍購，本月2日、15日也分別獲得美國同意出售1200枚先進中程空對空飛彈 （AMRAAM）和16枚AGM-158B（JASSM-ER）增程型飛彈。

根據美國安全合作局（DSCA）公告，美國國務院1月31日批准向日本出售標準6型（BLK I）飛彈及相關設備，預計價值9億美元。國防安全合作局已向國會提交必要證明，通知可能的出售。

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DSCA表示，日本政府要求購買最多150枚標準6型飛彈，以及MK-21 Mod 3垂直發射系統 （VLS） 、零件、配套設備及測試、技術等後勤支援。

DSCA指出，此次軍售將使日本海上自衛隊能夠從其現有和神盾系統的軍艦上部署最新飛彈，從而提高日本應對當前和未來威脅的能力。並可增強日本保護自身和當地美陸軍的能力，顯著提高日本對印太地區綜合防禦的貢獻。

而在本月15日，美國國務院則批准向日本出售總價值為3900萬美元（約新台幣12.8億）的16枚 AGM-158B/B-2增程型聯合空對地防區外飛彈 （JASSM-ER），這是美國前總統拜登最後一次對外軍售。

另在本月2日，美國務院也批准對日出售1200枚AIM-120 （D-3/C-8）先進中程空對空飛彈及相關設備軍售案，總價值達36.4億美元（約新台幣1197.2億元）。

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