軍武圖輯》防空部隊春節前夕日夜實彈訓練 聚焦小口徑防空反無人機

35快砲實施夜間射擊。（圖片取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍全年無休護家園，空軍防空部隊於春節前夕展開「連實彈射擊及戰鬥教練」操演，透過日夜實彈射擊訓練，結合後勤整備作業及平時訓練累積的高度團隊默契，驗證部隊基地訓練成果。

本次實彈射擊操演由防訓中心統裁部策劃，結合連戰鬥教練與動態狀況發布，模擬實戰化景況；參演部隊的35快砲與20機砲官兵，依程序完成裝備檢查、聯合教練及雷達構聯等作業。整備過程中，官兵分工進行彈藥裝填，隨後待目標靶機進入射擊範圍，扣下發射鈕，以密集火力在空中形成彈幕，精準摧毀靶機，完成射擊任務，展現訓練成果。

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20機砲在夜空中打出彈幕。（圖片取自軍聞社）

俄烏戰爭經驗凸顯無人機在現代戰爭中的多重應用，包括偵察、攻擊以及後勤運輸等用途。面對各種低空威脅日益升高，各國重新聚焦於中小口徑防空火砲的戰術價值。訓練過程中特別設計多重情境模擬，強調「實戰化」操演，確保官兵在複雜作戰環境中能快速反應、精準接戰，發揮最佳作戰效能。

20機砲對空中目標追瞄。（圖片取自軍聞社）

參演部隊連長邵少校指出，現代防空作戰需要建構多層次防空體系，並結合強大的電子戰能力與情報支援，以有效應對多樣化的空中威脅，進一步提升防空部隊的作戰存活能力與戰鬥效能。

20機砲砲長徐上士表示，防空部隊需應對各種空中威脅的挑戰，因此部隊必須通過事前訓練計畫、裝備彈藥檢整與射擊程序推演，確保官兵熟悉所有作戰流程，並在各種狀況下維持快速反應能力及射擊精準度。

35快砲實彈射擊。（圖片取自軍聞社）

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