加國公司推新無人機 能從高空氣球施放

加拿大Landing Zones公司推出「鷹式」（Eagle）無人機，採用匿蹤外型與可變翼設計，是全球首款可由高空氣球進行操作的無人機，能在離地表1萬公尺以上的平流層空域，執行距離長達數百公里的飛行任務。（圖片取自Landing Zones）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空飄氣球由於低成本、體積小難以被偵測等優勢，被中共頻繁以不對稱手段進行低成本灰色地帶偵蒐，各國並隨之效仿，在其氣球上安裝各種偵測傳感工具。而近期加拿大公司推出一款新型無人機，能在高空氣球上施放，使氣球不僅成為偵測平台，也能成為無人機的載具。

軍聞網站「Army Recognition」25日報導，加拿大Landing Zones公司推出「鷹式」（Eagle）無人機，採用匿蹤外型與可變翼設計，並可由高空氣球作為載臺，也是全球首款可由高空氣球進行操作的無人機，能在離地表1萬公尺以上的平流層空域，執行距離長達數百公里的飛行任務。

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報導指出，「鷹式」無人機的優點在於有效載荷能攜帶各式情報收集設備、監視設備或精準導引彈藥，並能從平流層空域作業，負載至數百公里之外；「鷹式」無人機可變翼設計使其從戰略高級情報收集到戰術支援任務、從超音速到低巡航速度都能運作，穿透敵軍防空系統偵測，執行監控或精確打擊任務，為指揮官提供彈性工具選項；該機具先進自主導航能力，可在缺乏「全球衛星定位系統」（GPS）訊號或受到干擾的環境下運作，也能在北極與沙漠等不同地理環境執勤。

Landing Zones公司表示，「鷹式」被定位為一款「先進酬載投射系統」（APDS），採用先進的氣動力構型設計，可滿足高空高速性能指標，其大量的飛行測試已證明其可於嚴苛條件下運作，「鷹式」機身採用先進複合材料，具備低雷達探測性等匿蹤性能，還可依需求配備情監偵系統或搭載彈頭。

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