烏克蘭新式長程無人機可深入俄境2000公里 投彈後安全返航

烏克蘭無人機部隊長期使用改裝的Aeroprakt A-22「飛狐」運動飛機，為其加裝遙控系統和機腹彈艙。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方無人系統部門1月31日正式證實，該國已成功研發出一款可重複使用的長程無人轟炸機。這款無人機不僅可攜帶250公斤重的航空炸彈，更擁有長達2000公里的作戰航程，並能在投彈後安全返航，被認為可能是俄烏戰爭中最強大的可重複使用無人機。

「我們注意到無人系統部隊的行動已引起國內外媒體的高度關注」，該部門在聲明中表示：「指揮部確認我們已開始運用這款長程無人機（UAV），其不僅能搭載250公斤炸彈，還可達成2000公里的往返飛行。這項獨特的研發成果，將徹底改變戰場規則。」

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據美國《富比世》（Forbes）報導，雖然軍方並未透露該無人機的具體機型，但從現有照片證據顯示，這很可能是改裝自民用運動飛機。烏克蘭無人機部隊長期使用改裝的Aeroprakt A-22「飛狐」運動飛機，為其加裝遙控系統和機腹彈艙。然而，此前的A-22無人機僅能執行單向任務，如同緩速巡弋飛彈般撞向目標。相較之下，這款新型無人機可在投彈後返航，意味著它能持續執行多次任務，直到機體老化、失事或被擊落為止。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的近三年間，烏克蘭工程師已開發出一系列令人驚嘆的長程無人機。近期對俄羅斯境內超過1600公里目標的打擊行動，可能已暗示這款可重複使用無人機的存在。透過提升遠程無人機的重複使用性，烏克蘭可望大幅提升對俄羅斯境內目標的打擊頻率與規模，包括轟炸機基地和石油設施。這些攻擊提高了俄羅斯轟炸機對烏克蘭城市進行攻擊的成本，並降低了其石油產量，而俄羅斯在財政收入上，極度仰賴能源出口。

在技術層面，這款無人機主要透過GPS導航與衛星無線電人工控制的組合進行飛行。最具挑戰的是降落程序，目前尚不清楚烏克蘭是否會在這款造價約數十萬美元的無人機上安裝精密的自動降落系統。另一種可能的方案是採用美國空軍「掠奪者」（Predator）和「死神」（Reaper）無人機操作員早已掌握的方法，就是由一名操作員在無人機返航的最後幾分鐘接管控制權，並透過無人機的前置鏡頭，引導無人機降落，就像操作飛行模擬器一樣。

烏克蘭此前曾動用自行研發的「UJ-22」攻擊無人機襲擊莫斯科金融區，這種無人機最遠飛行距離可達800公里。（圖取自Telegram）

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