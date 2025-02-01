軍武圖輯》駐韓美軍A-10最後一舞 韓、美「夥伴中隊」演練協同作戰

日前在南韓東部江原道的原州基地齊聚，完成今（2024）年首場「夥伴中隊」演習的駐韓美軍A-10攻擊機（中），以及南韓空軍FA-50、KA-1輕攻擊機。（駐韓美軍烏山基地官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕為強化韓、美空軍雙邊作業互通性，駐韓美軍今年度首場「夥伴中隊」（Buddy Squadron 25-4）演習由美A-10「疣豬」攻擊機領軍，協同南韓FA-50、KA-1輕攻擊機，進行雙邊的戰術交流和飛行訓練，不過，本次也將是「疣豬」在該演習中最後一次參與，到了今年底，其所屬的第25中隊將全數退役A-10C，由其他的四、五代戰機接替其防務。

《韓聯社》報導指出，「夥伴中隊」為韓、美空軍間行之有年的雙邊演習，1991年首度實施時是以「友誼訓練」（우정훈련）的名義進行，直到1997年才改為現名實施至今；本次演習由駐韓美軍第51戰鬥機聯隊的A-10C攻擊機領軍，協同南韓空軍第8戰鬥機聯隊的FA-50輕攻擊機、KA-1空中管制攻擊機，在原州基地實施聯合飛行訓練，包含密接空中支援（CAS）、海上戰備巡邏（SCP）等課目。

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隸屬駐韓美軍第25戰鬥機中隊，上月21日自烏山基地起飛的A-10C攻擊機。（美軍DVIDS網站）除FA-50攻擊機外，南韓空軍本次也派出「KA-1」空中管制攻擊機參與「夥伴中隊25-4」演習。（南韓空軍官方Facebook）

值得一提的是，本次領頭演習的A-10攻擊機上（1）月參與「夥伴中隊」演習前，月中才在江原道靶場，協同南韓空軍的F-15K戰機完成Mk82炸彈的投放、炸地訓練，驗證其對地攻擊性能並提升盟友戰力。

在本次「夥伴中隊25-4」演習前，美軍A-10C攻擊機亦與南韓空軍F-15K戰機聯合演訓，在江原道境內靶場實施Mk82投放、炸地訓練。（美軍DVIDS網站）

不過，本次的「夥伴中隊」演習將是駐韓美軍「疣豬」的最後一次參演。美國空軍已在去（2024）年11月宣布，今（2025）年起將分階段撤離現於烏山基地的24架A-10C型機，退役後的防務缺口則會由升級後的F-16C/D戰機補上，與駐日美軍同步進行機隊的換代更新，以維持東北亞局勢的穩定平衡。

隨著東北亞區域局勢增溫，美國空軍去年已相繼宣布駐日、駐韓美軍機隊更新計畫，其中，駐韓的A-10C攻擊機隊將在今年底全數撤防，並由升級後的F-16C/D補上防務缺口。（美軍DVIDS網站）

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