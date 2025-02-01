為何台灣的F-16 block 70造這麼慢？ 保加利亞也等了5.5年才看到飛機

洛克希德馬丁公司生產的F-16C/D block 70戰機交貨期一延再延，至於為何造這麼慢？外媒指出，是為了因應F-35訂單的政策轉變，以及疫情摧殘後的連鎖反應所致。（圖片擷取自洛克希德馬丁）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國自2019年向美國洛克希德馬丁公司採購66架F-16C/D block 70戰機，交貨期一延再延，目前展望3月露臉，排在我國前面的保加利亞，其實也等了5.5年才等到飛機。至於為何造這麼慢？外媒指出，為因應F-35訂單的政策轉變，以及被疫情摧殘後的連鎖反應所致。

保加利亞國防部長等人日前也才受邀，參訪洛馬位於南卡羅來納州的格林威爾工廠（Greenville），F-16 block 70就是在這裡生產的。（圖片取自國防部臉書）

保加利亞今（1）日將風光迎來他們的第1架F-16C/D block 70戰機出廠，而接續在保加利亞之後的，應是我國的龐大訂單；其實上，保加利亞為了等待這一刻到來，已等了有5年半的時間。該國國防部長等人日前也才受邀參訪洛馬位於南卡羅來納州的格林威爾工廠（Greenville），F-16 block 70就是在這裡生產的。

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為何等了這麼久？外媒《防務快報》分析指出，儘管洛馬的產線現已步入正軌，先前F-16新戰機的生產，可說是一場「完美的風暴」。首先，洛馬公司於2017年開始，將F-16的生產線從德克薩斯州的沃斯堡（Fort Worth）轉移到南卡羅來納州的格林維爾（Greenville），這項「舉家遷移」的政策轉變，是為了增加F-35的產能，以因應爆量的訂單。

格林維爾的新產線在2019年投入運作，即使一切進展順利，仍難免會延誤。不幸的是，新冠疫情隨後席捲全球，整條格林維爾的產線幾乎被迫停止運作，原因是缺乏願意調動的專業人員，同時要培訓新的專業工人也頗為困難；同時，工廠還缺少備件，因為物流供應鏈中斷，承包商沒有時間達成現有訂單。

因此，受Delay影響的不只我國，除了保加利亞外，最早於2017年下訂單的巴林，洛馬也花了3年半的時間才建造完成。不過，洛馬公司表示，新的生產流程現已經改善，截至去（2024）年中期，訂單總計包括127架飛機，目標生產率為每年48架飛機。

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