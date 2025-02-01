荷蘭協訓新一批烏軍F-16技勤 可望與24架援烏同型機一同返國

荷蘭皇家空軍的F-16A/B戰機，現已全數退役。（荷蘭國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭國防部日前宣布，烏克蘭現已展開新一輪F-16地勤人員訓練，本次受訓的26名人員將在當地接受三個月培訓；4月底結訓後，可望與荷蘭承諾援烏的24架F-16一同返國，強化烏國空軍的制空能量。

圖為烏克蘭總統澤倫斯基去（2024）年8月首度公開的空軍F-16戰機。（歐新社資料照；烏克蘭總統辦公室提供）

荷蘭國防部官方新聞稿陳述，為提升烏克蘭空軍與北約盟軍的作業互通性，該國參與的烏克蘭空軍戰力聯盟（Air Force Capability Coalition, AFCC）至今已協助烏軍陸續籌獲西方戰機、飛行員及地勤人員；作為創始成員之一，荷蘭本次再為烏軍協訓26名F-16技勤，這批人員未來結訓後，將擔負烏軍F-16機隊的起飛前、落地後檢查，確保該國空軍戰力妥善。

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烏克蘭現有的F-16A/B戰機，是由丹麥空軍所移轉，烏克蘭總統澤倫斯基去（2024）年8月首度公開其接收的同型機時，外界一度以為是由荷蘭皇家空軍率先提供；不過，荷蘭軍方直到去年10月才將現役的F-16戰機全數除役，並把其中18架移交到羅馬尼亞作訓練用途。

荷蘭起初承諾援烏18架同型機，後因故追加6架，使總數提升到24架之譜，隨著丹麥去年已援助兩批次F-16戰機給烏克蘭，接下來將由荷蘭接力，為烏克蘭提供新一批「戰隼」，強化戰線空優。

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