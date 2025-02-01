紐西蘭C-130H運輸機退役 我20架同型機今年起陸續升級

紐西蘭皇家空軍的C-130H運輸機。（紐西蘭皇家空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕紐西蘭國防軍昨（31）日宣布，在新買的C-130J「超級大力士」返國成軍後，其皇家空軍（RNZAF）服役一甲子的C-130H「大力士」運輸機已正式退役，完成機種世代交替；紐國空運機規模雖小，60年來從越戰、阿富汗戰爭到俄烏戰爭，甚至投入過索馬利亞、南亞海嘯賑災，可謂征戰四方、救人無數。至於我國的20架同型機，今年起也將以「太武山三號」專案展開延壽升級。

1993年前往非洲索馬利亞賑災的紐國C-130H運輸機。（紐西蘭國防軍官網）

紐西蘭皇家空軍的C-130H成軍甚早、1965年成軍服役後，根據紐國國防軍官方新聞稿，隨即載運陸軍兵力投入越戰，1970年代更成首架飛入中國、前蘇聯的紐國軍機；1990年代的波灣戰爭，聯合國在歐、非的多場維和行動、人道救援也有它在列，2000年代後更參與過阿富汗戰爭、南亞海嘯賑災等任務。2022年俄烏戰爭爆發後，紐國亦派遣C-130前往烏克蘭提供後勤援助，功績卓著。

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2006年阿富汗戰爭期間，負責撤離當地難民的紐國C-130H運輸機。（紐西蘭國防軍官網）

此外，紐國的C-130H機隊曾在服役40年之際完成延壽（Life Extension Program），升級航電系統、強化機體結構後再戰20年；但沙場老將總有退伍的一刻，紐國2020年拍板向美採購C-130J-30運輸機後，全數5架已在去（2024）年底返國成軍，這也意味紐國空軍C-130H的飛行生涯進入尾聲。

紐西蘭向美採購的5架C-130J-30「超級大力士」運輸機，已在2024年底全數返國成軍。（紐西蘭國防軍官網）

為此，紐國C-130H所屬的皇家空軍第40中隊更為其安排退役前的紀念飛行，原定僅在北島安排一場，後來又追加兩場，以讓更多民眾見證它最後的榮光。

我國C-130H運輸機服役近40年，為此，空軍今年起也編列百億的「太武山三號」專案預算，準備執行延壽升級。圖為去年國軍春節戰備操演起降的六聯隊同型機。（本報資料照。記者塗建榮攝）

與此同時，國軍現也正以「太武山三號」名義，從今（2025）年起編列百億元，為我國服役近40年的「19+1」架同型機進行性能提升，但由於美方尚未公告此案，因此軍方現仍將相關預算編入機密預算內；截至目前為止，僅有一項103萬餘元的行政費見諸公開預算中。

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