被魚雷、炸彈命中時受困地獄船底...珍珠港倖存老兵普拉特103歲辭世

曾在內華達號戰艦上服役，並經歷過珍珠港事變的水兵威廉·亨利·普拉特（William Henry Pratt，圖左），1月23日在加州的弗雷斯諾家中去世，享年103歲。（圖片擷取自太平洋歷史公園臉書、海軍遺產司令部／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕珍珠港事變爆發至今已84年，許多當年經歷過驚魂而倖存下來的老兵，已漸漸凋零，高齡103歲、近日在家中辭世的普拉特（William Pratt），便是其中之一。1941年時，他在內華達號戰艦的船底螺旋槳軸室服役，在一無所知的情況下，經歷了停電、爆炸震波、船體傾斜等地獄般場景後，才隨艦逃離攻擊倖存。

珍珠港事變期間，受攻擊並刻意擱淺的內華達號戰艦（BB-36），海軍人員正在努力撲滅火勢。（圖片擷取自海軍遺產司令部）

根據美軍《星條旗報》引述太平洋歷史公園的消息證實，曾在內華達號戰艦（BB-36）上服役，並經歷過珍珠港事變的水兵威廉·亨利·普拉特（William Henry Pratt），1月23日在加州的弗雷斯諾（Fresno）家中去世，享年103歲。

請繼續往下閱讀...

威廉·普拉特曾回憶，珍珠港事變時他才19歲，他與兄弟一起在內華達號戰艦上服役。1941年12月7日上午，當時他正在內華達號的甲板下，突然間「我開始聽到炸彈爆炸的聲音，但我當然不知道那是炸彈」。由於內華達號並未與其他被轟炸的戰艦緊綁在一起，因此得以短暫航行逃脫。

正當他想爬出去看發生什麼事時，一陣哨音便使他衝向戰鬥崗位，那是位於船底密封艙間的螺旋槳軸室，他的工作就是確保大軸的潤滑保持正常。攻擊開始後不久後，戰艦也失去了動力，連帶全艦也陷入了一片黑暗之中。「那裡很黑，而且很可怕，因為我不知道發生了什麼事」，在一陣混亂中「我們的船向一側傾斜，因為左舷被擊中了」。

當下他真的以為末日要來了，所幸發電機讓他們重回了光明。最終內華達號被刻意擱淺在港口的沙灘上，以防止沉沒或阻塞出入口；接著，船上發給每位水兵步槍，並告訴他們向任何移動的東西射擊，因為不少人以為日本會在轟炸後空降部隊。最終，日本的空襲行動共造成內華達號上的60人死亡，另有109人受傷。

倖存下來的普拉特在戰爭後期，改調至「鮪魚號」潛艇（USS SS-203, Tuna）上服役，該潛艇在太平洋擊沉了多艘日本運輸船。

威廉·普拉特在珍珠港事變及二戰期間，共參與了各項戰艦及潛艦的高危險戰鬥巡邏任務；他曾在2021年受電視台專訪時說道，從軍對在經濟大蕭條時期成長的世代來說，是一個令人難以抗拒的選擇，那是年輕人唯一能找到有薪水的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法