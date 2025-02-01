盼結束俄烏戰爭 川普宣稱將和與普廷「採取重大行動」

圖為美國現任總統川普與俄羅斯總統普廷，2018年於芬蘭首都赫爾辛基會晤的談話情形。（法新社資料照）

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他的政府已經跟俄羅斯「非常嚴肅討論」烏克蘭戰爭議題，而且他和俄國總統普廷可能很快會採取「重大」行動，盼結束這場持續近3年的衝突。

美聯社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與記者交流時透露：「我們將進行對話，我想也許會做出重大的事情…我們想結束這場戰爭，倘若當時的總統是我，戰爭就不會爆發。」

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川普沒有透露是哪些政府官員與俄羅斯方面接觸，但強調雙方「已正在談」。被問到他是否直接跟普廷（Vladimir Putin）通話，川普則說：「我不想談這個。」

川普提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）應該與普廷達成協議，以避免這場衝突。

俄烏戰爭爆發近三年，雙方日以繼夜地發動無人機襲擊對方的地面車隊、人員與關鍵基礎設施，對現代戰爭帶來相當程度的改變。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭將於本月底滿3年，莫斯科當局近來加強空襲烏克蘭，幾乎每天都派出大量無人機進行襲擊。

普廷近期接受俄羅斯國營電視台訪問，他指出：「我們跟現任美國總統一向保持著井然有序、務實且相互信任的關係。」

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