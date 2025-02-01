美軍黑鷹直升機撞機前有2客機先後進場 航空專家：可能造成誤判

美國海岸巡防隊（U.S. Coast Guard）與搜救團隊上月30日在波托馬克河，持續搜索相撞的美鷹航空5342號班機，以及美國陸軍黑鷹直升機殘骸的現場畫面。（路透）

〔記者陳治程／綜合報導〕一架美國航空的CRJ700噴射客機與陸軍黑鷹直升機，日前在雷根國家機場相撞，兩機全員喪生，震驚外界。在官方尋獲直升機的黑盒子後，座艙通話紀錄顯示，塔臺曾在事故兩分鐘前「兩度警告」黑鷹機組員避開客機，機組員有回應仍發生憾事；有專家認為，黑鷹機組員有足夠的時間進行迴避，不排除是夜航低能見度環境造成目視誤判。

16年前在美東水牛城近郊墜毀的科爾根航空3407號班機，當時共造成50人死亡，機上無人生還。（美聯社資料照）

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）取得的座艙通話紀錄顯示，當時塔台有向黑鷹直升機提醒前方有客機進場、要求機組員進行「目視分離」（visual separation）並獲得肯定回應，但就在事發當日的20點48分、即塔台二度發出警告後約12秒，兩機在波托馬克河（Potomac River）上空撞擊並墜毀。有航空專家認為，座艙通話紀錄顯示黑鷹直升機應有足夠的時間避開客機。

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專家也點出機組員之所以應避而未避，有可能是看到了其他飛機，而非塔台要求迴避的班機；前美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查員史考特（Scott Dunham）表示，這個判斷的過程僅需數秒鐘，「若機組員看對飛機，事故就不會發生」。

從事發時的飛航路徑判斷，當塔台首度發出警告時，在當事的美航客機後還有另一架客機、距離黑鷹直升機約11英里（約17.7公里）；史考特認為，這對夜航中的黑鷹機組員容易形成誤判。

報導進一步陳述，該起空中相撞是美國近16年來首起涉及大型航空公司的重大事故，上次發生的類似事件，要追溯到2009年的科爾根航空3407號班機空難，當時該機在前往美國紐約州的水牛城（Buffalo, New York State）時，不幸墜毀在近郊的一棟房屋，造成50人死亡，全機亦無人生還，引發民眾對軍、民航空域共用管理的質疑。

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