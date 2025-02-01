川普：美俄正「嚴肅討論」結束烏戰 很快將採取「重大行動」

美國總統川普（左）表示，他和俄國總統普廷（右）可能很快會採取重大行動，結束俄國與烏克蘭的軍事衝突。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普1月31日透露，美國和俄羅斯政府正就結束烏俄戰爭進行「非常嚴肅」的討論，且他和俄國總統普廷可能很快就會做出「重大」行動。

《美聯社》指出，川普表示，烏俄戰爭是「一種毫無意義的情況」，必須讓它停止，美俄政府正就此進行「非常嚴肅」的討論，他和俄國總統普廷也會談話，可能會採取重大的行動，「我們想結束這場戰爭，如果我（2022年）是總統，那場戰爭就不會開始」。

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不過，川普並未透露美方哪些人正與俄方接觸，僅稱雙方已在交談。至於他是否已與普廷直接對話，川普含糊其詞表示，「我不想說」。

儘管川普一再宣稱，如果他當時是總統，就不會允許烏俄爆發衝突。但在他首任任內，烏軍與俄國支持的烏國東部分離主義者之間的戰鬥就已不斷升溫。川普重返白宮後，也一直批評烏國總統澤倫斯基，稱他應與普廷達成協議以避免衝突。

普廷近日受訪時稱讚川普「聰明、務實」，專注於美國利益，甚至也認同如果川普未在2020年被「竊走」總統大選勝利，烏俄衝突本已避免。

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