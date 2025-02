俄烏戰爭將滿3年！瑞典宣布歷來最高400億對烏軍援

一位隸屬烏克蘭第71空中突擊旅的士兵發射反戰車飛彈。(烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU)

〔記者陳治程/綜合報導〕俄烏戰爭自2022年爆發至今,即將在本(2)月底邁入第三年,儘管基輔當局仍派遣軍隊在前線堅守,隨著川普回鍋華府,外界也在關注美國日後會以何種態度應對這場歐洲戰事。不過,瑞典政府日前宣布第18度對烏軍援,合計金額高達135億瑞典克朗、折合新台幣約400億元,確定成為該國至今單筆最大金額的援助。

瑞典政府2024年終宣布援烏紳寶340空中預警機,附帶「履帶裝甲戰鬥車302」,有效提升烏軍空中態勢感知,以及地面部隊人員存活性。(瑞典國防軍網站)

瑞典政府官方新聞稿指出,本次對烏軍援目標提升其長程打擊能力,其中可區分為軍事採購、財務捐贈,國防技術支援,人員協訓經費等八項,至於瑞典軍方提供的軍備物資,則佔全部金額中的33億瑞典克朗(約98億台幣)。

47th Mechanised Brigade shared exclusive GoPro footage of the Bradley IFV launching its TOW anti-tank missile, promising to release longer footage tomorrow. pic.twitter.com/Uc6A53aMy9

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 27, 2024

近百億的軍備援助中,除包含146輛軍用卡車、16艘CB90攻擊快艇,以及23套用於兩棲作戰的武器站;另有百萬發12.7公厘子彈、1500枚「拖式」(TOW)反裝甲飛彈和200具反戰車武器,還有單兵、部隊個裝與核生化(CBRN)防護設施。

瑞典政府表示,俄烏戰爭爆發近三年來,該國對烏軍援的累積金額已達619億瑞典克朗,折合台幣約1838億元。

值得一提的是,瑞典去(2024)年中宣布的第16度對烏軍援,總金額高達133億瑞典克朗、僅次最新一輪軍援金額,且首度提供2架紳寶340空中預警機(Saab 340 AEW&C),以及封存的「履帶裝甲戰鬥車302」(Pansarbandvagn 302),為該國另一次重大奧援。

