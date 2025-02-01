防衛大臣中谷元擬出席硫磺島80周年儀式 慘烈禁地至今仍未開放

據共同社報導，日本防衛大臣中谷元正有意參加美日聯合舉行的硫磺島慰靈紀念儀式。這張著名的折缽山插旗照，也成了美國太平洋戰爭的象徵，拍攝此一照片的美聯社記者也因而獲得普立茲新聞獎。（美聯社／資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕二戰期間的1945年2月，美軍與日軍為爭奪硫磺島而爆發慘烈的戰役，這是二戰期間美軍傷亡總數唯一多於日本的戰役，史稱「硫磺島之役」，時至80年後的今日，該島甚至未開放觀光。據共同社報導，日本防衛大臣中谷元正有意參加美日聯合舉行的慰靈紀念儀式，特彰顯美日友好的重要性。

日媒《共同社》今（1）日指出，多名相關人士透露，關於3月29日將在太平洋戰爭激戰地硫磺島（屬東京都小笠原村）舉行的美日聯合慰靈儀式，日本防衛大臣中谷元正在協調出席。今年是硫磺島戰役80周年紀念，中谷元有意在這個歷史時間點上出席儀式，也是特別彰顯了美日友好的重要性。

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若中谷元確定到場，那麼這將會是2018年以來，再度有防衛大臣出席儀式。這場紀念慰靈儀式以日美友好為目的，自戰後50週年的1995年開始舉辦，今年是第26屆；日方預計將由遺屬組成的硫磺島協會和政府相關人士出席，美方則由駐日美軍和大使館相關人士等與會。

硫磺島之役之所以慘烈，是由於當時的日軍早有準備，在留美指揮官栗林忠道中將的指揮下，組建了非常深厚的防禦攻勢，特別是在美軍登陸海灘一旁的折缽山內，挖掘了四通八達的地道，其防禦網路甚至涵蓋全島，除了完美躲避美軍的轟炸外，同時又能對灘頭的美軍實施火力壓制。

戰役最終美軍以陣亡6821人、負傷21865人，總計28686人的代價冒險佔領該島；而日軍陣亡22703人、被俘1083人，總計23786人，全島守軍近乎全滅；自此美軍得以起降轟炸機往返空襲東京。儘管硫磺島現已歸還日本，美日雙方也以成和平盟友，但這座「戰爭禁地」至今仍只有日本自衛隊駐防，並不開放遊客登島參觀。

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