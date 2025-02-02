中科院攜帶型麻醉深度監測儀「世界最小」 可於戰地直接麻醉

中科院指出，這款設備是全世界最小的攜帶型麻醉深度監測儀，不論在戰地麻醉，還是牙痛美容等都可以監測麻醉深度。（讀者提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為滿足現今各類型手術需求，精準評估病患手術時的麻醉狀態，中科院推出「世界最小」攜帶型麻醉深度監測儀，可讓軍醫或醫護兵，甚至在戰地現場麻醉手術，對國防應用及民用醫療領域，皆有強大影響力及商機。

中科院表示，攜帶型麻醉深度監測儀透過演算法，以0至100麻醉深度數值呈現，並與市面上BIS（Bispectral Index）數值進行比對，精準呈現患者的腦波生理指標，協助麻醉醫師迅速調整麻醉劑量，確保手術安全。

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由於手術房或戰事醫療環境的裝備種類繁雜，空間的高利用性是重要關鍵。中科院團隊成功開發麻醉監測儀縮裝技術，產品可置於手掌，具有便攜式特點，並內建顯示功能，同時可與行動APP進行一對多監測，讓使用者可隨身攜帶，在具有迫切與移動性的手術房場域、野戰與戰事緊急醫療、軍用訓練場域及健檢、美容醫療等多種場景中均能靈活應用。

中科院強調，攜帶型麻醉深度監測儀同步與麻醉科醫師合作進行臨床驗證，在手術中可有效監測患者的麻醉狀態，提升手術麻醉的精準度。此外，延伸應用在軍用訓練場域進行測試，在野戰或極端特殊訓練環境中使用，可有效降低失去知覺或昏迷的風險，應用層面多元。

中科院於去年10月「2024台灣創新技術博覽會」首度展出該產品時表示，其由台大醫院委託研發，由於麻醉醫師手術時，是依據經驗去麻醉病患，但麻醉太深或淺都有風險，所以根據需求開發出全世界最小的攜帶型麻醉深度監測儀，可以隨時放在病人身邊。

中科院指出，這是全世界最小的攜帶型麻醉深度監測儀，不論在戰地麻醉，還是牙醫美容等，都可監測麻醉深度。特別是在軍事領域，這項產品甚至能讓軍醫或醫護兵，在戰地現場直接麻醉，大幅減低死亡率。

中科院說，所有設計更都符合醫材等級，目前正嘗試應用在其他領域，包括術後恢復，都可透過這項器材監測，提升效率。也規劃投入到部隊及醫院使用，已經進行上百次臨床測試，驗證產品有效性，同時跟台大麻醉科合作，積極與廠商合作去取得醫療器材許可證（TFDA）。

中科院研發「攜帶型麻醉深度監測儀」。（圖片取自軍聞社）

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