川普烏克蘭特使：美方希望烏克蘭在停火後舉行總統大選

川普烏克蘭特使凱洛格表示，如果烏克蘭在接下來幾個月能和俄羅斯達成停火協議，美方希望烏克蘭能重啟因戰爭暫停的總統及國會大選。（路透）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進行至今將滿3年，美國總統川普在競選期間曾承諾會盡快結束烏俄戰爭，近期川普透露，他和俄羅斯總統普廷可能很快就會採取重大行動，希望能結束戰爭。川普政府烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）接受《路透》訪問時表示，如果烏克蘭在接下來幾個月能和俄羅斯達成停火協議，美方希望烏克蘭能重啟因戰爭暫停的總統及國會大選。

根據《路透》報導，凱洛格明確表示，烏克蘭因戰爭暫停的總統及國會大選「需要進行」，並提到大多數民主國家在戰爭期間仍會舉行選舉，「我認為這很重要，這對民主來說也有好處，這就是穩固民主的魅力，競選人選可能不會只有一人」。

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兩名了解川普政府討論烏俄停火狀況的知情人士指出，川普政府官員目前還在討論是否要先推動「初步停火」，接著再試著促成一項更為長久的協議，未來若烏克蘭舉行總統大選，勝選者可能將負責與俄羅斯針對長期協議談判。

針對此議題，烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，若戰爭停止並有強大安全保障能阻止俄國再度侵略，烏克蘭今年就可以舉行選舉。烏克蘭政府消息人士則提到，川普政府尚未正式要求烏克蘭在今年底前舉行總統選舉。

澤倫斯基的5年任期原定於2024年結束，但根據烏克蘭於2022年2月實施的戒嚴令，戒嚴期間無法舉行總統和議會選舉。兩名前美國高級官員透露，拜登政府曾向澤倫斯基辦公室高層提出2023年和2024年選舉問題，強調選舉對於維護國際規範和民主規範非常重要。官員指出，近幾個月來，基輔官員在與華府對話時一直反對舉行選舉，基輔官員強調，烏克蘭正值動蕩時刻，此時舉行選舉將分裂烏克蘭領導人，並可能讓俄羅斯發揮其政治影響力。

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