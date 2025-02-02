與德合作新戰車還在努力中 法先升級百輛雷克勒戰車

法國國防採購局（DGA）1月28日宣布，將升級、翻新100輛雷克勒戰車至XLR版，加上先前訂購的升級版，總數已達到200輛。（圖片取自法國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德、法兩國上月23日簽署協議規劃設立專案公司，加速推動「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）研發計畫，以打造新一代高科技主力戰車，不過，法國國防採購局（DGA）1月28日宣布，將升級翻新100輛雷克勒戰車至XLR版，加上先前訂購的升級版，總數達到200輛之多。

軍聞網站「Army Recognition」上月29日報導，根據法國軍事規劃法《LPM 2024-2030》，法國陸軍計畫在2030年底前，升級160輛雷克勒戰車，另外40輛計畫在2035年前升級。

請繼續往下閱讀...

法國國防部指出，升級後的雷克勒XLR將裝備新型「天蠍作戰資訊系統」（SICS），讓車組員可運用數位化資料鏈，與配備SICS的友軍單位、法軍聯兵戰鬥群（GTIA）指揮部，進行數據共享與通聯。

法國國防部表示，雷克勒XLR車體底部和側面，備有新型裝甲及新型干擾器，使其可強化對簡易爆炸裝置（IED）、地雷和火箭彈的防護，可有效提升城鎮作戰能力；升級版戰車將有新型的整合式遙控砲塔，並改進火控系統，使其能夠發射新型砲彈。

另據了解，雷克勒XLR車體前部與砲塔也配備新型反應裝甲，後部則加裝籠形裝甲（cage armor），提升單兵反裝甲武器防護力，其射控、夜視、威脅警告與核生化防護等核心系統也獲得全面更新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法