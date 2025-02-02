軍武圖輯》海軍陸戰隊聯防首都衛戍 核心裝備AAV7維修拆光全露出

AAV7將迷彩塗裝除掉後的樣貌。（圖片取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為因應中國對台發動突襲及斬首戰，強化首都防衛安全，軍方人士近期透露，國軍已指示海軍陸戰隊增派兵力，進駐大台北周邊地區據點。其中，AAV7兩棲突擊車是海軍陸戰隊引以為傲的精良裝備，國軍今（2）日特別介紹負責其維修與保養的「海軍兩棲履車保修工廠」，該單位擁有AAV7五級翻修能量，也為陸戰隊的兩棲戰力打下穩固基礎，確保裝備妥善，且與時俱進地朝自動化方向前進。

官兵在空曠處實施AAV7車殼水刀除漆、除鏽作業。（圖片取自軍聞社）

《軍聞社》今日報導，海軍兩棲履車保修工廠位於海軍左營軍區，是負責海軍AAV7維修與保養的重要單位。車輛到履保廠的車身修護場之後，會先實施拆解，並將車殼及零附件，執行除漆及除鏽工項；其中，AAV7車殼部分會使用高壓水刀進行除漆、除鏽作業，車殼處理過後的表面，技術人員會參照技術手冊，量測厚度及金屬耐用達原設計規範後，再接續進行次階段防護塗裝作業；而AAV7的引擎完成維修程序後，需使用天車吊掛方式，將引擎回裝於車體內，恢復運轉功能，官兵在操作吊掛作業時，需全神貫注緊盯眼前狀況。

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官兵在馬力測試間，檢查引擎狀況。（圖片取自軍聞社）

完成保修程序後，在最後的完工測試項目中，車輛進入水密池，確認有無滲水跡象，官兵在密閉的艙間裡，透過高倍數手電筒的光線，仔細檢查每一個可能滲水的接合處，確保AAV7在海上執行任務時，安全無虞。

AAV7兩棲突擊車五級維保的最後一道程序是「陸地測試」，官兵會在沙丘、海灘等地形試駕AAV7，以確保動力、操駕正常無虞；同時，也會測試AAV7發煙器，確保在海上執行任時，能正常釋放白色煙幕，以掩護舟波向灘頭前進。

官兵操作天車，實施引擎吊掛作業。（圖片取自軍聞社）

廠長余駿弘上校表示，履保廠最主要工作內容，是修護整個陸戰隊的AAV7兩棲突擊車，廠本部下轄有車身、動力2個修護單位，以及修護補給科與行政科2個行政單位，平時負責AAV7車輛五級翻修之餘，還會自製因應消失性商源的零附件，供應修護所需；另外，除了戰演訓的任務支援外，在防汛時期，AAV7依令投入救災行列，包含人員救援、物資發送，執行任務前，履保廠技術人員會實施車輛簽證，讓車輛可以安全無虞的執行任務，如果有故障發生，由履保廠派遣支援游修小組，完成緊急搶救，讓AAV7繼續執行任務。

履保廠廠房逐步完成動線與設備全面升級，提升工作效能與安全，除負責AAV7五級翻修之外，還可自製相關的零附件。（圖片取自軍聞社）

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