北韓威脅加劇 南韓新設特遣艦隊指揮部、新銳驅逐艦入列

南韓海軍2日宣布新艦隊指揮部成立，該指揮部將指揮多艘驅逐艦應對北韓威脅。圖為驅逐艦「正祖大王號」。（歐新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於北韓試射彈道飛彈威脅不斷，南韓海軍2日宣布新艦隊指揮部成立事宜，該指揮部將指揮多艘驅逐艦，更有效率地應對北韓飛彈與海上軍事威脅。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓海軍指出，新設的特遣艦隊指揮部（ROK Navy Task Fleet Command）是為了應對北韓核子、飛彈威脅，同時也保護南韓的海上運輸路線，特遣艦隊指揮部已於1日成立。

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南韓海軍表示，一旦發生意外狀況，特遣艦隊指揮部將派遣主力驅逐艦，前往南北韓邊界附近的海域，偵測、攔截北韓飛彈，並針對核心目標實施精準打擊。

南韓海軍特遣艦隊指揮部下轄10艘驅逐艦與4艘輔助型艦艇，其中包括世宗大王級驅逐艦第二批次的「正祖大王號」，該艦排水量達8200頓，並配備最新的神盾戰鬥系統。除此之外，南韓海軍下一代「KDDX」國造驅逐艦計畫的新型艦艇，也將分配至特遣艦隊指揮部。

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