法軍強化防空戰力 最新Serval LAD裝甲車劍指無人機威脅

法國軍方擴大反無人機戰力，宣布採購24輛最新型Serval LAD 4x4裝甲車。（圖： KNDS）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》報導，法國國防採購局（DGA）1月28日宣布，將採購24輛Serval LAD反無人機裝甲車，以強化陸軍防空能力。此舉反映法國對無人機威脅的重視，尤其是烏克蘭戰爭凸顯無人機在現代作戰中的關鍵作用。

Serval LAD由法、德合資國防企業KNDS（Krauss-Maffei Wegmann與Nexter Defense Systems）開發，配備ARX30遙控砲塔，搭載30公厘機砲、雷達與射頻探測系統，能迅速偵測並攔截無人機威脅。該車基於Nexter研發的Serval 4x4裝甲車，屬法軍VBMR（多功能裝甲車）計畫的一環，設計靈活，可用於偵察、戰鬥支援與後勤運輸。

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Serval車體具高度機動性，時速可達100公里，並具備抵抗小口徑武器、地雷與簡易爆裂裝置（IED）攻擊的防護能力。車內可載運10名士兵，適用於多種作戰場景。其模組化設計使其可調整為不同用途，如步兵運輸、偵察等。

Serval LAD的反無人機性能尤為突出，其核心武器ARX30遙控砲塔，裝備30M781MPG速射機砲，發射30x113公厘北約標準彈藥，最大射速達每分鐘720發，實用射程達1500公尺，砲口初速超過每秒800公尺，確保高精準度打擊。此外，該砲塔可旋轉360度，仰角範圍自負15度至正55度，配備CCD彩色攝影機、非冷卻紅外線感測器與雷射測距儀，可全天候偵測目標。

為提升自動化打擊能力，ARX30砲塔整合雷達與射頻探測系統，可自動鎖定並消滅無人機威脅。此外，砲塔還具雙軌供彈設計，以增強戰場靈活性。砲塔重量視配置不同，介於350至500公斤，並配備雙軸穩定裝置，確保行進間射擊精準度。

Serval LAD的部署，代表法國軍方正積極強化反無人機戰力，肆應未來挑戰，這項訂單也顯示軍事防禦戰略的演變，隨著無人機技術進步，各國軍方均投入研發與採購先進反無人機裝備。

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