抗干擾、專攻裝甲！「鋼鐵雄鷹」無人機助烏軍反制俄軍

芬蘭 Insta「鋼鐵雄鷹」ER無人機（Steel Eagle™ ER）搭載高精度破片炸藥，能從高空投放彈丸，實施廣域打擊，提升烏克蘭防衛作戰的攻擊效能。（圖：Insta Group Oy）

〔記者陳成良／綜合報導〕芬蘭軍工企業英斯塔集團（Insta Group Oy）於1月29日發表最新型「鋼鐵雄鷹」ER（Steel Eagle™ ER）攻擊無人機。該無人機由芬蘭與烏克蘭軍方聯合研發，搭載專利碎片彈頭，可精準打擊2000平方公尺範圍內的目標。此款無人機將優先部署於烏俄戰場，以反制俄羅斯的電子干擾。

據軍聞網站《Army Recognition》報導，ER版本針對烏克蘭戰場需求進行升級，航程較前一代提升40%，可深入敵後執行任務。其酬載量提升至5公斤，能攜帶約3000枚鎢鋼破片，每枚破片直徑僅2公厘，卻能穿透8公厘的均質鋼板。首批50架「鋼鐵雄鷹」ER將於3月投入烏東戰場。

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更重要的是，此無人機搭載新一代抗干擾通訊模組，採用跳頻展頻技術，每秒切換頻率逾千次，可突破俄軍「克拉蘇哈-4」（Krasukha-4）電子戰系統的封鎖。英斯塔防務銷售副總裁萊托蘭塔（Tuure Lehtoranta）表示，研發團隊與烏軍在前線進行超過200次實戰參數驗證，確保系統能在極端環境下穩定運作。

這款無人機配備模組化彈頭，操作員可根據戰場需求切換攻擊模式：低空投彈時，3.6公斤重的彈頭可精準鎖定單一目標，以大量鎢鋼破片貫穿戰車頂部較薄的裝甲；高空投射時，則能形成大範圍的碎片殺傷網，癱瘓輕裝甲部隊。烏克蘭第92機械化旅上尉奧列克西（Oleksiy）指出，前一代的鋼鐵雄鷹曾成功摧毀俄軍T-90M主力戰車，顯示此戰術能有效反制俄軍裝甲部隊。

面對俄軍強大的電磁干擾，「鋼鐵雄鷹」ER內建多重防護機制。除了跳頻展頻技術可維持通訊暢通，當通訊訊號遭遮蔽超過30秒，無人機會自動爬升至3000公尺的安全高度，並依據預設航點返航。北約電子戰專家指出，「斷訊自救」設計大幅降低了無人機被俘獲的風險。

儘管「鋼鐵雄鷹」ER專為烏克蘭戰事設計，但這款融合北歐精密工藝與實戰經驗的無人機已引起北約關注。德國聯邦國防軍採購部門證實正評估引進此無人機，可能用於執行都市反恐與邊境巡邏任務。軍事觀察家表示，「鋼鐵雄鷹」ER的問世正改寫現代戰爭邏輯，單兵操作的低成本無人機，能有效癱瘓造價昂貴的裝甲單位，「不對稱效益」明顯。

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